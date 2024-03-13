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الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار

3/13/2024 4:26:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار)، تهدف إلى دعم اقتصادها.

وأضافت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن ذلك ياتي وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في مصر.

موضوعات متعلقة 79 مليون جنيه حجم إنفاق ((المصرية للاتصالات)) على المسئولية المجتمعية فى 2023 حصيلة صرافات ((الأهلى)) و((مصر)) و((القاهرة)) من العملات الأجنبية تتجاوز مليار جنيه فى 6 أيام جنى الأرباح يعرقل استمرار صعود البورصة بجلسة منتصف الأسبوع

وذكرت أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.

وقررت مصر، يوم الأربعاء الماضى، رفع أسعار الفائدة 6% وتحرير سعر الصرف، ما أدى لانخفاض قيمة الجنيه نحو 38% مقابل الدولار، فى خطوة دفعت وكالة“موديز” للتصنيف الائتمانى لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابية من سلبية، مع تثبيت التصنيف عن CAA1.

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