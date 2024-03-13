الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار)، تهدف إلى دعم اقتصادها.
وأضافت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن ذلك ياتي وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في مصر.
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