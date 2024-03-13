كانتري جاردن تتعثر في سداد مدفوعات سندات باليوان لأول مرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
لم تسدد شركة“كانتري جاردن هولدينجز” مدفوعات سندات باليوان في موعدها المستحق لأول مرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مما يفاقم المشكلات التي تعاني منها مطورة العقارات الصينية التي تواجه الآن دعوى قضائية تطلب تصفية استثماراتها خارج الصين.
لم تدفع الوحدة الرئيسية التابعة للشركة داخل البلاد مدفوعات ديون مستحقة أمس الثلاثاء قيمتها 96 مليون يوان (13 مليون دولار)، والخاصة بسند يوان فائدته 4.8% يستحق في 2026، بحسب ما نقله أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم مشيرين إلى قواعد الإفصاح. وأضافوا أن هناك فترة سماح مدتها 30 يوماً لسداد المدفوعات قبل إعلان تخلف الشركة رسمياً عن السداد.
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أثارت“كانتري جاردن” قلق الأسواق عندما تخلفت عن سداد سندات دولارية في أكتوبر الماضي، لكنها تمكنت حتى الآن من تجنب التخلف عن سداد سنداتها المقومة باليوان.
وفي سبتمبر الماضي، مددت المطورة العقارية أجل استحقاق سندات تتجاوز قيمتها 10 مليارات يوان لمدة ثلاثة أعوام. وبعدها سددت عدة مدفوعات ديون، ثم دفعت في ديسمبر سندات بقيمة 800 مليون يوان.
لم تعلق“كانتري جاردن” على الأمر فوراً عند التواصل معها. وكانت صحيفة“ذا بيبر” -وهي منصة إعلامية في البر الرئيسي الصيني- أول من نشرت خبر تعثر الشركة عن سداد مدفوعات السندات.
تفاقم أزمة“كانتري جاردن”
تكبدت أسهم المطورة العقارية خسائر بعد تسجيلها مكاسب على مدار 3 جلسات متتالية منخفضة بنسبة تناهز 4.9% إلى 58 سنتاً في بورصة هونغ كونغ. ولا تزال سنداتها الدولارية تُتداول عند مستويات متعثرة للغاية تبلغ نحو 8 سنتات على الدولار.
دخلت أزمة“كانتري جاردن” مرحلة جديدة بعدما رفع أحد الدائنين دعوى قضائية أمام محكمة هونغ كونغ الشهر الماضي يطلب فيها تصفية الشركة التي يقع مقرها في قوانغدونغ. وقد تضغط هذه الدعوى بصورة أكبر على المطورة العقارية، وتعرقل جهودها للتقدم في خطة إعادة هيكلة الديون.
كما تفاقم انخفاض مبيعات عقارات الشركة، إذ تُظهر إفصاحاتها أن التعاقدات على الوحدات الجديدة خلال فبراير تراجع 85% على أساس سنوي، وهو انخفاض أسوأ مما سجلته الشركة في يناير الماضي بنحو 75%.
يتجنب مشترو المنازل في الصين المطورين العقاريين المتعثرين بسبب مخاوف تتعلق بقدرتهم على استكمال المشروعات السكنية. ويتحول تركيز الأسواق الآن نحو شركة“تشاينا فانكي” المدعومة من الدولة التي تجري محادثات مع الدائنين لتفادي التخلف عن السداد.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107970563
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