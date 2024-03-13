كانتري جاردن تتعثر في سداد مدفوعات سندات باليوان لأول مرة

MENAFN - Al-Borsa News) لم تسدد شركة“كانتري جاردن هولدينجز” مدفوعات سندات باليوان في موعدها المستحق لأول مرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مما يفاقم المشكلات التي تعاني منها مطورة العقارات الصينية التي تواجه الآن دعوى قضائية تطلب تصفية استثماراتها خارج الصين.

لم تدفع الوحدة الرئيسية التابعة للشركة داخل البلاد مدفوعات ديون مستحقة أمس الثلاثاء قيمتها 96 مليون يوان (13 مليون دولار)، والخاصة بسند يوان فائدته 4.8% يستحق في 2026، بحسب ما نقله أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم مشيرين إلى قواعد الإفصاح. وأضافوا أن هناك فترة سماح مدتها 30 يوماً لسداد المدفوعات قبل إعلان تخلف الشركة رسمياً عن السداد.

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أثارت“كانتري جاردن” قلق الأسواق عندما تخلفت عن سداد سندات دولارية في أكتوبر الماضي، لكنها تمكنت حتى الآن من تجنب التخلف عن سداد سنداتها المقومة باليوان.

وفي سبتمبر الماضي، مددت المطورة العقارية أجل استحقاق سندات تتجاوز قيمتها 10 مليارات يوان لمدة ثلاثة أعوام. وبعدها سددت عدة مدفوعات ديون، ثم دفعت في ديسمبر سندات بقيمة 800 مليون يوان.

لم تعلق“كانتري جاردن” على الأمر فوراً عند التواصل معها. وكانت صحيفة“ذا بيبر” -وهي منصة إعلامية في البر الرئيسي الصيني- أول من نشرت خبر تعثر الشركة عن سداد مدفوعات السندات.

تفاقم أزمة“كانتري جاردن”

تكبدت أسهم المطورة العقارية خسائر بعد تسجيلها مكاسب على مدار 3 جلسات متتالية منخفضة بنسبة تناهز 4.9% إلى 58 سنتاً في بورصة هونغ كونغ. ولا تزال سنداتها الدولارية تُتداول عند مستويات متعثرة للغاية تبلغ نحو 8 سنتات على الدولار.

دخلت أزمة“كانتري جاردن” مرحلة جديدة بعدما رفع أحد الدائنين دعوى قضائية أمام محكمة هونغ كونغ الشهر الماضي يطلب فيها تصفية الشركة التي يقع مقرها في قوانغدونغ. وقد تضغط هذه الدعوى بصورة أكبر على المطورة العقارية، وتعرقل جهودها للتقدم في خطة إعادة هيكلة الديون.

كما تفاقم انخفاض مبيعات عقارات الشركة، إذ تُظهر إفصاحاتها أن التعاقدات على الوحدات الجديدة خلال فبراير تراجع 85% على أساس سنوي، وهو انخفاض أسوأ مما سجلته الشركة في يناير الماضي بنحو 75%.

يتجنب مشترو المنازل في الصين المطورين العقاريين المتعثرين بسبب مخاوف تتعلق بقدرتهم على استكمال المشروعات السكنية. ويتحول تركيز الأسواق الآن نحو شركة“تشاينا فانكي” المدعومة من الدولة التي تجري محادثات مع الدائنين لتفادي التخلف عن السداد.





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