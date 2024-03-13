معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 5.5 مليون برميل

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قال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 5.52 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس الجاري.
وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 3.75 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.16 مليون برميل.
وعند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.35% أو 29 سنتًا إلى 81.92 دولار للبرميل.
فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 0.45% أو 37 سنتًا إلى 77.56 دولار للبرميل.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107970562
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