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معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 5.5 مليون برميل

3/13/2024 4:26:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “لونيت” تشارك“جيه بي مورجان” بأول صندوق مؤشرات يستثمر بالسندات في الإمارات ارتداد اقتصاد المملكة المتحدة خلال يناير بعد انزلاقه نحو الركود أرسيلور ميتال تشتري حصة في فالوراك بمليار دولار

قال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 5.52 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 3.75 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.16 مليون برميل.

وعند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.35% أو 29 سنتًا إلى 81.92 دولار للبرميل.

فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 0.45% أو 37 سنتًا إلى 77.56 دولار للبرميل.

المصدر:

MENAFN13032024000202011048ID1107970562

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