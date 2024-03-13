منظمة التعاون الاقتصادى: التغير المناخى تحدٍ مُلح لمصر

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إنَّ التحول الأخضر فى مصر ضرورة اقتصادية وصحية ومناخية ملحة، خاصة مع آثار ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم ندرة المياه، وإنَّ معظم مساحة الأراضى المصرية عبارة عن صحراء، مع 3.7% فقط صالحة للزراعة، يدعمها نهر النيل، ووادى الدلتا.

وأشارت إلى تباطؤ انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصر أواخر عام 2010 ولكنها ارتفعت منذ ذلك الحين، وتمثل الانبعاثات فى مصر أقل من 1% من الإجمالى العالمى، لكن البلاد تتأثر بشكل كبير بعواقب تغير المناخ، حيث تعتبر دلتا النيل واحدة من ثلاث دلتات ضخمة معرضة للخطر فى العالم وتتأثر بشكل مباشر بحلول عام 2050.

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وقالت إن قدرة الأراضى الزراعية باتت أقل على الوصول للمياه، وإن جنوب مصر، وهو منطقة تعانى بالفعل ضغوطاً اقتصادية وتتعرض إمداداتها الغذائية لتهديد مستمر بالانقطاع، يتعرض لصدمات مناخية شديدة مع انخفاض إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفترات الجفاف الأطول.

وذكرت أنه يمكن أن يؤدى ارتفاع منسوب سطح البحر والتآكل والفيضانات إلى انخفاض الإنتاج الزراعى 30% فى دلتا النيل بحلول عام 2030، والإنتاج الزراعى الوطنى 10%.

وقالت إن نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة السنوية فى مصر يبلغ 570 متراً مكعباً للفرد فى عام 2018، وهو أقل من حد شح المياه الذى حدده الأمم المتحدة عند 700 متر مكعب للفرد.

وتوقعت أن ينخفض أكثر إلى 390 متراً مكعباً للفرد بحلول عام 2050.وقالت إن تغير المناخ سيؤدى إلى تفاقم هذه التحديات التى تواجه الإنتاج الزراعى والغذائى، كما حدث خلال صيف عام 2023؛ حيث أدت الحرارة الشديدة إلى خسائر فى الماشية والدواجن، وانخفاض الإنتاج.

وذكرت أن التحديات الأخرى تشمل تلوث الهواء، والتلوث البلاستيكى البحرى، والتخلص من النفايات وإدارتها، حيث يتم جمع ما يقدر بنحو 55% فقط من النفايات حالياً، وجمع مياه الصرف الصحى ومعالجتها

وقالت المنظمة إن برنامج مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ يتضمن إجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ولا تتضمن استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 أى أهداف للحياد الكربونى، ولكنها تهدف إلى دمج اعتبارات تغير المناخ فى جميع قطاعات الاقتصاد.

وتُقدم استراتيجية مساهمات مصر المحددة وطنياً لعام 2023، أهدافاً قطاعية لخفض انبعاثات قطاع الكهرباء 33%، وانبعاثات النفط والغاز 65%، وانبعاثات قطاع النقل بنسبة 7% بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو العمل كالمعتاد بناءً على الانبعاثات فى عام 2015.

وتحدد المساهمات المحددة وطنياً لعام 2023 إجراءات التخفيف والتكيف، مع أهداف نوعية بشكل أساسى تتعلق باللوائح والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.

وتدرج مصر، أيضاً، تدابير لقطاعات الصناعة والمبانى والسياحة والنفايات ولكنها لا تلتزم بتخفيضات محددة فى الانبعاثات.

وتم استبعاد قطاعى الزراعة واستخدام الأراضى من إجراءات التخفيف، ولكن تم تحديد تدابير التكيف من أجل الزراعة المستدامة، مثل استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة الجارية فى مصر (2009-2030)، والتى يتم تنفيذها بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وبحسب منظمة التعاون الاقتصاد والتنمية فإن تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً مشروط بالدعم المالى الدولي.

وقالت المنظمة إنه رغم أن استراتيجية المساهمات المحددة وطنياً لعام 2023 تحتوى على تفاصيل أكثر حول التدابير المقترحة مقارنة بالنسخة السابقة، فإنَّ هناك حاجة إلى المزيد من الأهداف الكمية والإجراءات المحددة للعمل المناخى الفعال.

وأشارت إلى إن الافتقار إلى بيانات حديثة عن الملوثات والانبعاثات منذ عام 2015، وعن نقاط عمل محددة فى المساهمات المحددة وطنياً، يجعل أى تقييم للتقدم المحرز صعباً.

ذكرت أن مصر أيضاً تحتاج بشكل عاجل إلى بناء نظام مؤسسى فعال لإدارة مخاطر المناخ والكوارث فى جميع مجالات تأثير تغير المناخ، من خلال تعزيز القدرة على الرصد والتنبؤ والتحليل وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.

أضافت أن أيضاً هناك حاجة إلى تقييمات منتظمة للمخاطر الاقتصادية لتغير المناخ فى جميع أنحاء مصر، بما فى ذلك مدى ضعف المجتمعات الريفية والساحلية.

وتتضمن المساهمات المحددة وطنياً لعام 2023 مقترحاً لإنشاء وحدة للرصد والإبلاغ والتحقق، والتى ينبغى تنفيذها على سبيل الاستعجال، وتزويدها بالوسائل الكافية.

وقال التقرير، إن بناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ جزء حيوى من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر فى مناخ متغير.

وذكر أن ارتفاع منسوب مياه البحر وتكرار العواصف الشديدة وغيرهما من الظواهر الجوية المتطرفة التى زادت فى مصر خلال العقد الماضى، من شأنه أن يؤثر سلباً على النظم البيئية فى المدن الساحلية فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وصعيد مصر، ما يؤثر على استخدام الأراضى والبنية التحتية، والأنشطة الاقتصادية، وصحة الإنسان.

وأشارت إلى أنه نظراً إلى التمويل المحدود، فإن مصر، مثل العديد من البلدان النامية المعرضة للاضطرابات البيئية الناجمة عن تغير المناخ، يمكنها بالفعل تحسين قدرتها على الصمود فى وجه تغير المناخ من خلال تركيز الموارد النادرة على التكيف، مثل تبنى الأساليب التقليدية لتوفير المياه، أو زراعة المزيد من المحاصيل المقاومة للمناخ.

وقال إن هناك أيضاً التدابير القائمة على الطبيعة فى إدارة المياه، مثل استعادة الأراضى الرطبة بالقرب من المناطق الساحلية، مثل إنشاء بالوعات مهمة للكربون، بوسعها تعزيز الدفاعات الطبيعية ضد المخاطر المرتبطة بالمياه

وذكر التقرير، أن الاستثمارات الحكومية ضرورية لتحقيق الأهداف البيئية لمصر، لكن أيضاً القطاع الخاص له دور رئيسى يلعبه فى تحقيق هذه الأهداف.

وقال إن نهج السياسات المتكامل، الذى يجمع بين التنظيم والتكنولوجيا والأسواق التى تعمل بشكل جيد، والدعم الدولى، هو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق أهداف مصر المناخية، وضمان تخصيص رأس المال بكفاءة.

لكنها أشارت إلى أن كثرة الوكالات والأدوات المتداخلة المشاركة فى تحقيق أهداف مصر المناخية تؤدى إلى تقسيم أكثر تعقيداً للعمل بين الهيئات الحكومية، وتخلق التعقيد غير الضرورى بالنسبة لمستثمرى القطاع الخاص، كما يتضح من حالة الاستثمار فى الطاقة المتجددة وعمليات الترخيص المرتبطة بها.

وكشف أن المراجعة الأولى لسياسة النمو الأخضر فى مصر التى تجريها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ستقدم رؤى أكثر تفصيلاً حول طرق تحقيق التحول الأخضر طويل المدى فى مصر، بما فى ذلك التركيز على المدن الذكية والمرنة والشاملة للمناخ.

وقالت إنها ستقوم بدراسة كيفية تفعيل استراتيجية الهيدروجين الوطنية المقبلة من خلال تحسين الظروف التمكينية والتمويل المبتكر.

ويُعد الهيدروجين منخفض الكربون مصدراً متعدد الاستخدامات للطاقة يمكنه تحسين الميزان التجارى، وإزالة الكربون من الصناعات المحلية بحسب المنظمة.

قال التقرير، إن تغير المناخ يؤدى أيضاً إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وغالباً ما يكون الفقراء الأكثر تضرراً من تأثير تغير المناخ، ولكن لديهم القليل من الموارد المتاحة للتغلب على عواقبه.

وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أن نسبة سكان مصر الذين يعيشون على أقل من 4 دولارات أمريكية فى اليوم بحلول عام 2030، وهو معدل الفقر المتوقع فى تلك الأثناء، ستزيد بنسبة 0.8%، وذلك بسبب تأثيرات تغير المناخ المختلفة، بما فى ذلك التأثير على الزراعة والصحة ودرجات الحرارة القصوى.

وقال إن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تؤدى أيضاً إلى إعادة توزيع القوى العاملة بعيداً عن المناطق الجغرافية الأكثر تضرراً، مثل صعيد مصر أو المناطق الساحلية، بحثاً عن ظروف معيشية وعمل أفضل.

وأشارت إلى أنه سيؤثر أيضاً على القطاعات والشركات والوظائف التى أصبحت أقل إنتاجية بسبب تغير المناخ أو التحول المطلوب إلى طريقة إنتاج أقل تلويثاً وأقل كثافة للكربون.

ونوهت بأنه سيؤثر على الطلب على سلع وخدمات التصدير المصرية، فضلاً عن مزيج مدخلات الإنتاج.

أثر الأمطار فى محافظة الإسكندرية بمصر

وقالت إن التوظيف سيتحول ليس فقط من الأنشطة عالية الكربون أو الملوثة، ولكن أيضاً من الأنشطة الأخرى التى تتأثر بانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومن تلك الأنشطة التى تعوقها الظروف المناخية الصعبة وتصبح أقل إنتاجية.

وقال التقرير، إن الأدلة تشير إلى أن التحول الأخضر لا يكون بالضرورة متحيزاً للمهارات، وأنه يتطلب مهارات فنية خاصة بالصناعات ((الخضراء))، ومهارات عرضية، مثل مهارات الإدارة والاتصالات، ولذلك، ستكون برامج تنمية المهارات المستهدفة ضرورية لمرافقة التحول الأخضر، بالإضافة إلى برامج التخفيف والتكيف.

أوضحت أنه من الممكن أن تساعد استراتيجية التوظيف الفعالة، العمال والشركات على التكيف بسرعة مع التغيرات الناجمة عن تخضير الاقتصاد.

وتجمع هذه الاستراتيجية بين التدابير التى تعزز دافعية الناس للبحث بنشاط عن الوظائف المناسبة، مع إجراءات لزيادة قابلية التوظيف، وخاصة بالنسبة للعمال الأكثر ضعفاً.

وقالت إنه على المدى الطويل، ستؤثر الاحتياجات الجديدة من المهارات الناجمة عن التحول الأخضر أيضاً على تصميم المناهج الدراسية فى التعليم الأولى والتعليم المهني، ودور التعلم القائم على خدمة سوق العمل.

وقالت إنه للتخفيف من الأثر الاجتماعى، يمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية فى الحد من الاضطرابات الضارة فى سبل عيش الناس التى قد تنتج عن التحول وتغير المناخ.

وأشارت إلى أن الاستهداف للفئات الأولى بالدعم يضمن أن يكون عادلاً وفعالاً، وقد يصبح الإصلاح الجارى لنظام الحماية الاجتماعية فى مصر أكثر إلحاحاً لتوسيع نطاق الحماية لتشمل العمال غير المنتظمين، والعاملين الفقراء، وأولئك الذين هم على خط الفقر أو تحته.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن هناك ضرورة أن تركز السياسات على دمج اعتبارات المناخ ومخاطر الكوارث فى تخطيط وتصميم برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن طريقة إعادة تدوير الإيرادات الناتجة من سياسات التخفيف من تغير المناخ القائمة على السوق، مثل تسعير الكربون، لمنع أى تأثير سلبى على الدخل.

تمثل الطاقة والنقل والصناعة حوالى 80% من إجمالى الانبعاثات، وتحظى إمدادات الطاقة الأولية بحصة كبيرة من استخدام الوقود الأحفورى، ويعد قطاعا النقل والمبانى من المحركات الرئيسية لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصر.

ويُعَد قطاع الطاقة وسلسلة القيمة فيه أكبر مصادر الانبعاثات بشكل عام، وذلك بسبب ممارسات مثل إحراق الغاز وتنفيس غاز الميثان، فضلاً عن الطاقة المستخدمة فى الاستخراج.

وتعد إزالة الكربون من قطاع الطاقة وعمليات سلسلة القيمة للنفط والغاز أولوية وطنية، وهو ما يتضح من أهداف الانبعاثات.

وانضمت مصر إلى مبادرة البنك الدولى ((صفر حرق روتينى))، والتى تهدف إلى إنهاء حرق الغاز الروتينى بحلول عام 2030، ولكن ينبغى اتخاذ إجراءات فعالة فى وقت أقرب.

وقالت إن أوجه القصور فى استخدام الكهرباء فى الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، التى تمثل ما يقرب من 40% من الطلب على الطاقة، من الإعانات والتحديات التقنية، مثل البنية التحتية القديمة.

أوضحت أنه من شأن الحد من الخسائر الكبيرة فى نقل وتوزيع الكهرباء أن يساعد على زيادة كفاءة استخدام الطاقة، ما يؤدى إلى توفير الطاقة وخفض الانبعاثات.

وأشارت إلى أن الإلغاء التدريجى الكامل لدعم الكهرباء والغاز الطبيعى على المدى الطويل أمر بالغ الأهمية لمعالجة أوجه القصور.

وعلى المدى القصير، يمكن زيادة التحويلات النقدية للفئات المستهدفة بالتوازى مع الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة.

وأشارت إلى أن تحديد سعر للكربون أثبت فعاليته فى خفض الانبعاثات فى العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

ونوهت بأن مصر تقوم بتطوير نظام لتجارة الكربون، وأن مجلس الاعتماد المصرى انضم إلى شركة ((فيرا)) وغيرها من الهيئات العالمية المعنية بوضع المعايير للعمل المناخى والتنمية المستدامة، مثل مؤسسة ((جولد ستاندرد فونديشن)) للسماح باعتماد المشاريع والشركات منخفضة الانبعاثات.

وقالت إنه بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة المطلوبة فى البنية التحتية للشبكات، ينبغى للحكومة أن تنظر فى كيفية تأثير النظام التنظيمى الحالى الذى يحكم أسواق الكهرباء على إمكانات الاستثمار الخاص.

وأشارت إلى أن استثمار مصر الكبير فى توليد الطاقة منذ 2015 ووجود فائض فى قدرة توليد الطاقة يعنى أن هناك حاجة أقل إلحاحاً لدمج الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة من وجهة نظر أمن الطاقة.

وهذا يعنى أيضاً أن البلاد من المرجح أن تحتاج إلى حوافز، بما فى ذلك المزيد من المساعدة المالية والقروض الميسرة، لتسريع عملية إزالة الكربون من نظام الطاقة الخاص بها إلى مسار يتوافق مع اتفاقية باريس.

وأشارت إلى إصلاحات سوق الطاقة، المدفوعة بقانون الكهرباء لعام 2015، تعد فرصاً كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن الاستثمار فى البنية التحتية. ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الكهرباء.وقال إنَّ انخفاض قيمة العملة حالياً جعل تعريفة التغذية، التى أنشئت أصلاً فى عام 2016، أقل قدرة على المنافسة بالنسبة للمستثمرين الدوليين.

ومن شأن اقتراح اتفاقيات شراء طويلة الأجل، من خلال اتفاقيات شراء الطاقة، أن يساعد على جذب المستثمرين من القطاع الخاص.

أضافت أن إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للقطاع أمر ضرورى، فمن الخبرة الدولية فإن تلك الهيئة دورها حيوى فى ضمان شراء الكهرباء بشكل شفاف وعادل من المولدات.

وقالت إنه لا بد من رفع شبه احتكار الدولة لتوزيع الكهرباء والتجزئة، وأن يصاحب ذلك الفصل المحاسبى بين الوظائف التنظيمية والتشغيلية.

يمثل قطاع النقل 24% من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصر الناتجة عن احتراق الوقود، فى حين أن النقل البرى وحده مسئول عن 95% من جميع الانبعاثات المرتبطة بالنقل.

ومع النمو السكانى السريع واحتياجات التنقل المرتبطة بالتوسع الحضرى المترامى الأطراف، فمن المتوقع أن تستمر انبعاثات الغازات الدفيئة فى الارتفاع.

ويشكل النقل الحضرى على وجه الخصوص مشكلة حيث إن 70% من جميع المركبات المسجلة يزيد عمرها على 15 عاماً، ما يؤدى إلى سوء نوعية الهواء والتأثير على صحة السكان.

وقالت إنه يتطلب التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون التغلب على العوائق التى تحول دون مشاركة القطاع الخاص، مثل دعم الوقود والكهرباء واللوائح التقييدية.

وأشارت إلى أن وجود إطار تنظيمى قوى يضمن الحياد التنافسى أمر ضرورى لتشجيع الاستثمارات والابتكارات الخضراء التى تدعم مكاسب الإنتاجية.

وذكرت أن هناك حاجة للإصلاح التنظيمى، بما فى ذلك إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة فى المناطق ذات الانبعاثات العالية مثل النقل والمبانى والإنتاج الصناعى، وتحسين مناخ الأعمال العام من خلال إجراءات مبسطة.

وقالت إن الحوافز المناسبة للاستثمار الخاص فى المشاريع الجديدة أو تكنولوجيات أفضل يمكن أن تتسم بالكفاءة فى الانبعاثات، ما يؤدى إلى نمو الإنتاجية وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وقالت إن مصر سوف تتمكن من تحقيق أهدافها الخاصة بالانبعاثات بشكل أسرع من خلال التركيز فى البداية على ((الثمار الدانية)) فى القطاعات التى تكون فيها مكاسب التخفيف واضحة إلى حد ما، وذلك باستخدام أساليب مجربة وقائمة.

تأثير تغير المناخ على الأراضى الزراعية فى مصر

وتشمل الحلول القابلة للتطبيق لإزالة الكربون بسرعة من قطاع النفط والغاز وعمليات سلسلة القيمة الخاصة به، ربط الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء، والحد من حرق الغاز، والحد من تنفيس ثانى أكسيد الكربون والمشاركة فى المشاريع الدولية لتطوير احتجاز الكربون وتخزينه، فضلاً عن الحلول الرقمية لإدارة جانب الطلب.

ويمكن أن تؤدى الاستفادة من هذه الفرص إلى تحقيق تخفيضات كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط، وأن تكون فعالة من حيث التكلفة وتجلب فوائد بيئية.وقالت إن التقدم نحو وسائل النقل المنخفضة الانبعاثات يمكن أن يعزز نوعية الحياة ويعزز القدرة التنافسية.

وأوصت مصر بتسريع برنامجها لتحسين النقل العام، وخاصة التوسع المستمر وإعادة تأهيل خطوط مترو القاهرة والإسكندرية، وبرنامج النقل بالسكك الحديدية الخفيفة لتوفير خطوط السكك الحديدية بين المدن التابعة للقاهرة، لتقليل الاعتماد على السيارات.

وقالت إن هناك العديد من المبادرات الأخرى قيد التنفيذ، مثل شبكة السكك الحديدية الجديدة عالية السرعة التى ستضيف حوالى 2.000 كيلومتر من السكك الحديدية إلى شبكة مصر الحالية، أو إنشاء خطين جديدين للسكك الحديدية، أحدهما سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بمطار القاهرة الدولى والآخر لمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت إلى أنه ينبغى أن يسير تحسين روابط النقل جنباً إلى جنب تحسين التخطيط الحضرى وسياسات تقسيم المناطق للحد من الزحف العمرانى.

أوضحت أنه من الممكن أن يوفر تحديث السكك الحديدية الوطنية أيضاً بديلاً واقعياً لنقل البضائع البرى.

وقالت إنه يجب أيضاً أنه بالنسبة للصناعات كثيفة الإنبعاثات ينبغى تركيب مرشحات مُخفضة للانبعاثات، مثل أنظمة مرشح أكياس الفرن، وفى الوقت المناسب تكنولوجيا احتجاز الكربون.

وأشار إلى أنه فى قطاع الأسمنت، يمكن أيضاً تقليل الانبعاثات من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى أنواع الوقود أو الأفران الكهربائية ذات الكربون المنخفض، كما يمكن التحول إلى أساليب إنتاج أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة.

وقال إنه يجب تشجيع الشركات فى جميع أنحاء مصر على التحول إلى البدائل الخضراء ومنخفضة الانبعاثات لتقليل الاعتماد على الفحم والوقود.

وأشار إلى أن استخدام مصادر الطاقة النظيفة يمكن أن يساعد الشركات المحلية على الاستفادة من الفرص المتاحة فى الأسواق الدولية الأكثر خضرة وسلاسل القيمة العالمية الخضراء عن طريق تقليل محتوى الكربون فى المنتجات.

قالت المنظمة إنه من شأن المشتريات العامة الخضراء أن تساعد أيضاً فى خفض الانبعاثات، وينطبق هذا بشكل خاص على المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة، وكذلك مشاريع البناء، بما فى ذلك المدن الجديدة التى يتم بناؤها على الساحل الشمالى وحول العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى حين أن التطورات الحضرية الجديدة تأخذ فى الاعتبار بشكل أفضل سياسات التخضير فى مصر، لكن هناك حاجة ملحة للتركيز على المبانى القائمة فى مصر، بما فى ذلك العقارات غير الآمنة التى تشكل منازل الغالبية العظمى من السكان.