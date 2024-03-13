أرسيلور ميتال تشتري حصة في فالوراك بمليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت شركة“أرسيلور ميتال” (ArcelorMittal) على شراء حصة بقيمة 1.04 مليار دولار (955 مليون يورو) في شركة صناعة أنابيب الصلب“فالوراك” (Vallourec)، إذ تسعى إلى تعزيز تعرضها لمزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة.
“أرسيلور ميتال” قالت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية شراء أسهم للحصول على حصة 28% في“فالوراك” من الصناديق التي تديرها شركة“أبوللو غلوبال مانجمنت”.
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تقوم شركة تصنيع الأنابيب الفرنسية بتوريد المنتجات لقطاعي الطاقة والصناعة، بما في ذلك عملاء السيارات والبناء، مع توجيه غالبية طاقتها في الولايات المتحدة والبرازيل، وفقاً للبيان.
وقال أديتيا ميتال، الرئيس التنفيذي لشركة“أرسيلور ميتال”:“باعتبارها مُنتجاً للحلول المرتبطة بأنابيب الصلب المتميزة، فإنها تلعب دوراً حاسماً في تحول الطاقة، وإنتاج منتجات حيوية للهيدروجين، واحتجاز وتخزين الكربون، وتطبيقات الطاقة الحرارية الأرضية، والتي من المتوقع أن ينمو الطلب عليها”.
أصبحت“أبوللو جلوبال” أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في“فالوراك” في عام 2021، حيث كانت تواجه إعادة الهيكلة. وفي سبتمبر 2023، قالت الشركة الفرنسية إنها ستستأنف دفع أرباح الأسهم في وقت مبكر من عام 2025، في إطار سعيها لمحو صافي ديونها. واستفادت الشركة من انتعاش تكاليف النفط الخام وأسعار أنابيب الحفر بعد جائحة كوفيد، وسنوات من تخفيض الإنفاق من منتجي الهيدروكربون.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107970560
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