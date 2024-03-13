أرسيلور ميتال تشتري حصة في فالوراك بمليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت شركة“أرسيلور ميتال” (ArcelorMittal) على شراء حصة بقيمة 1.04 مليار دولار (955 مليون يورو) في شركة صناعة أنابيب الصلب“فالوراك” (Vallourec)، إذ تسعى إلى تعزيز تعرضها لمزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة.

“أرسيلور ميتال” قالت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية شراء أسهم للحصول على حصة 28% في“فالوراك” من الصناديق التي تديرها شركة“أبوللو غلوبال مانجمنت”.

موضوعات“لونيت” تشارك“جيه بي مورجان” بأول صندوق مؤشرات يستثمر بالسندات في الإمارات ارتداد اقتصاد المملكة المتحدة خلال يناير بعد انزلاقه نحو الركود معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 5.5 مليون برميل

تقوم شركة تصنيع الأنابيب الفرنسية بتوريد المنتجات لقطاعي الطاقة والصناعة، بما في ذلك عملاء السيارات والبناء، مع توجيه غالبية طاقتها في الولايات المتحدة والبرازيل، وفقاً للبيان.

وقال أديتيا ميتال، الرئيس التنفيذي لشركة“أرسيلور ميتال”:“باعتبارها مُنتجاً للحلول المرتبطة بأنابيب الصلب المتميزة، فإنها تلعب دوراً حاسماً في تحول الطاقة، وإنتاج منتجات حيوية للهيدروجين، واحتجاز وتخزين الكربون، وتطبيقات الطاقة الحرارية الأرضية، والتي من المتوقع أن ينمو الطلب عليها”.

أصبحت“أبوللو جلوبال” أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في“فالوراك” في عام 2021، حيث كانت تواجه إعادة الهيكلة. وفي سبتمبر 2023، قالت الشركة الفرنسية إنها ستستأنف دفع أرباح الأسهم في وقت مبكر من عام 2025، في إطار سعيها لمحو صافي ديونها. واستفادت الشركة من انتعاش تكاليف النفط الخام وأسعار أنابيب الحفر بعد جائحة كوفيد، وسنوات من تخفيض الإنفاق من منتجي الهيدروكربون.





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