ارتداد اقتصاد المملكة المتحدة خلال يناير بعد انزلاقه نحو الركود

MENAFN - Al-Borsa News) نما اقتصاد المملكة المتحدة بشكل طفيف خلال يناير، مع نمو ناتج قطاع التشييد على غير المتوقع، بعدما انزلق الاقتصاد نحو ركود تقني في النصف الثاني من عام 2023.

وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم الأربعاء ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2% في يناير، بما يتوافق مع التوقعات، وبعد انكماشه بمعدل 0.1% في ديسمبر، بدعم من نمو قطاعي البناء والخدمات ورغم تراجع الإنتاج الصناعي.

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وتعني تلك البيانات أن المملكة المتحدة قد تسجل نموًا خلال الربع الأول ككل، وتٌنهي حالة الركود.

وعلق“جاك ميننج” كبير اقتصادي المملكة المتحدة لدى“باركليز” على البيانات لشبكة“سي إن بي سي” قائلاً: إنها ليست صورة إيجابية للغاية، لكنها تشكل تقدمًا عما كانت عليه في نهاية العام الماضي.





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