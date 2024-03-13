ارتداد اقتصاد المملكة المتحدة خلال يناير بعد انزلاقه نحو الركود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نما اقتصاد المملكة المتحدة بشكل طفيف خلال يناير، مع نمو ناتج قطاع التشييد على غير المتوقع، بعدما انزلق الاقتصاد نحو ركود تقني في النصف الثاني من عام 2023.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم الأربعاء ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2% في يناير، بما يتوافق مع التوقعات، وبعد انكماشه بمعدل 0.1% في ديسمبر، بدعم من نمو قطاعي البناء والخدمات ورغم تراجع الإنتاج الصناعي.
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وتعني تلك البيانات أن المملكة المتحدة قد تسجل نموًا خلال الربع الأول ككل، وتٌنهي حالة الركود.
وعلق“جاك ميننج” كبير اقتصادي المملكة المتحدة لدى“باركليز” على البيانات لشبكة“سي إن بي سي” قائلاً: إنها ليست صورة إيجابية للغاية، لكنها تشكل تقدمًا عما كانت عليه في نهاية العام الماضي.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107970559
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