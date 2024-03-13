لونيت تشارك جيه بي مورجان بأول صندوق مؤشرات يستثمر بالسندات في الإمارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشارك“لونيت كابيتال” (Lunate Capital) ومقرها في أبوظبي مع“جيه بي مورجان” لإنشاء أول صندوق مؤشرات متداول في البورصة يتتبع أداء السندات في الإمارات.
سيُدرج صندوق“شيميرا جيه بي مورجان يو إيه إي بوند يو سي آي تي إس إي تي إف” (Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF) في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 مارس الجاري. ويهدف إلى تكرار أداء مؤشر“جيه بي مورجان إم إي سي آي يو إيه إي المخصص للسندات من الدرجة الاستثمارية” الذي يتتبع أداء أدوات الدين المقومة بالدولار التي تصدرها شركات مقرها في الإمارات.
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يضم الصندوق إصدارات السندات من الدرجة الاستثمارية التي لا تقل قيمتها الاسمية المستحقة عن 500 مليون دولار، مثل التي تصدرها“مبادلة للاستثمار”، وإمارة أبوظبي، وحكومة الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، وشركة“أبوظبي الوطنية للطاقة”، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
ستوزع الأرباح التي يحققها الصندوق المتداول في شهري يونيو وديسمبر حال توفرها. وصل معدل العائد الاسترشادي حتى الاستحقاق على المؤشر إلى 5.4% في 7 مارس. وستمتد فترة الطرح الأولي ما بين 14 مارس إلى 20 مارس، وحُدد سعر الطرح عند 3.67 درهم (1 دولار).
لا يوجد إلا عدد قليل من صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسواق السندات في الشرق الأوسط، وسيكون صندوق“لونيت” هو أول صندوق يستثمر في سندات الإمارات. صنفت أكبر 3 شركات للتصنيف الائتماني في العالم ديون أبوظبي السيادية عند ثالث أعلى درجة استثمارية، وكشفت“بلومبرغ” أن الإمارة تسعى إلى دخول أسواق الديون العالمية قريباً.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107970558
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