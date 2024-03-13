لونيت تشارك جيه بي مورجان بأول صندوق مؤشرات يستثمر بالسندات في الإمارات

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك“لونيت كابيتال” (Lunate Capital) ومقرها في أبوظبي مع“جيه بي مورجان” لإنشاء أول صندوق مؤشرات متداول في البورصة يتتبع أداء السندات في الإمارات.

سيُدرج صندوق“شيميرا جيه بي مورجان يو إيه إي بوند يو سي آي تي إس إي تي إف” (Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF) في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 مارس الجاري. ويهدف إلى تكرار أداء مؤشر“جيه بي مورجان إم إي سي آي يو إيه إي المخصص للسندات من الدرجة الاستثمارية” الذي يتتبع أداء أدوات الدين المقومة بالدولار التي تصدرها شركات مقرها في الإمارات.

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يضم الصندوق إصدارات السندات من الدرجة الاستثمارية التي لا تقل قيمتها الاسمية المستحقة عن 500 مليون دولار، مثل التي تصدرها“مبادلة للاستثمار”، وإمارة أبوظبي، وحكومة الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، وشركة“أبوظبي الوطنية للطاقة”، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

ستوزع الأرباح التي يحققها الصندوق المتداول في شهري يونيو وديسمبر حال توفرها. وصل معدل العائد الاسترشادي حتى الاستحقاق على المؤشر إلى 5.4% في 7 مارس. وستمتد فترة الطرح الأولي ما بين 14 مارس إلى 20 مارس، وحُدد سعر الطرح عند 3.67 درهم (1 دولار).

لا يوجد إلا عدد قليل من صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسواق السندات في الشرق الأوسط، وسيكون صندوق“لونيت” هو أول صندوق يستثمر في سندات الإمارات. صنفت أكبر 3 شركات للتصنيف الائتماني في العالم ديون أبوظبي السيادية عند ثالث أعلى درجة استثمارية، وكشفت“بلومبرغ” أن الإمارة تسعى إلى دخول أسواق الديون العالمية قريباً.





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