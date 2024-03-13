أطول صيام في تاريخ البشرية! سؤال عالماشي - موفق مطر

MENAFN - Palestine News Network ) لا نكتب في هذا المقام عن الصيام، بمعنى الامتناع الارادي عن الطعام والشراب، لأوقات محدودة ولا عن الملذات والسلوك المقيد بالانفعالات الحادة، أو منح النفس تجربة القدرة على التحكم بشهواتها ورغباتها فوق المشروعة، وإنما عن صيام قسري فرضته آلة حرب حكومة منظومة الصهيونية الدينية على أكثر من مليوني مواطن من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فهنا قد سبقوا بصيامهم القسري ملياري مسلم بمئة وسبعة وخمسين يوما، وإن كل يوم من صيامهم بمئة يوم مما يعرفه أبناء آدم من المعاناة والمآسي، وآلام الفقد، هنا الجوع والعطش من الفجر الى الفجر، على أمل طلوع صبح يوم الطمأنينة والسلام،

هنا غول الهمجية الصهيوني ينهش بأحد من أنياب الضبع

الأحياء من نسل آدم الفلسطيني من الفجر الى الفجر ولا يشبع، أما وجبته المفضلة فهي دماء الأطفال والنساء، هنا لا يصوم جنود جيش المنظومة الصهيونية عن القتل، فشهيتهم مفتوحة بلا حدود، على الأرض في دبابات الميركافا وفي السماء في طائرات f35، وفي بوارجهم البحرية.

كان الصيام من اجل حياة افضل لصحة ونفس الانسان، وسمو أرقى وأعلى لأخلاقه وسلوكه، وحتى اتقان أفضل لعمله، ومنح المقدسات ما تستحق من الواجبات، لكننا في فلسطين عموما، وفي قطاع غزة تحديدا، نواجه همجية صهيونية أحرقت بجبروتها ونيران اسلحتها، وعقلية الاجرام والانتقام لدى ساستها وجنرالاتها،

كل المعاني التي تعرفها أمة الانسان عن قداسة روح الإنسان، وأماكنه وأيامه المقدسة، فرؤوس هذه المنظومة لا يصومون أبداً عن الجريمة ضد الانسانية، فالمجازر فطورهم وغداؤهم وعشاؤهم، أما الضحية (الانسان الفلسطيني) فالمعجزة تمكنه من لملمة انفاسه، والبحث عن ملاذ آمن لأطفاله، ورغم الشقاء فلا يحظى بأكثر من لحظات شكر لله أنه ما زال وأطفاله على قيد الحياة، فالصيام القهري لخمسة شهور لا يقوى عليه اقوى وأكبر الكهنة في العالم وأعظمهم ايمانا ...فهنا قد تم تسجيل أطول صيام في تاريخ البشرية!

المؤلم بلا أي تفسير منطقي وموضوعي وحتى علمي، أن المتخمين في العواصم المترفة ينادون على الجائعين منذ نصف عام تقريبا، الصائمين

في هذا الشهر الفضيل بكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، فخطاباتهم وكلماتهم وبياناتهم التي يبثونها محشوة بمصطلحات تعبوية لا طعم لها ولا فائدة، ويحرصون على توصيلها ساخنة عن مسافة ألف ميل عن النازحين في الخيام، الصائمين قسرا قبل رمضان، وطوعا في ايامه المباركة، وهم يدركون أن المواطنين المدمرة نفوسهم قبل بيوتهم، يحتاجون الى عقول تتخذ القرارات الواقعية الصائبة، فالكلام الناري عن "صمود الشعب"، و"فشل العدو في تحقيق اهدافه" لا ينقذ أحدا، ولا يغير من الحقائق شيئا، فهنا الجحيم تستعر اكثر، وتأكل نيرانها حاضر هذا الشعب (رجاله ونساءه) ومستقبله (اطفاله)، ولا يحق لمن بيده قدرة على رفع هذا البلاء

المكابرة أو العناد، والتمترس في خندق مطالب غايته منها حفظ ماء وجهه، فيما وجوه اطفالنا الجوعى الأحياء، وأمهاتهم بلا ملامح،

فالصيام القسري، وحرب التجويع قد نالت حتى من عظامهم !! أما الشهداء الذين ترتقي أرواحهم وتصعد من تحت ركام فوقه ركام، عند الفجر والمغرب وما بين مواقيت الصلوات، فإنهم سيشكون الى الله رؤوس منظومة الصهيونية الدينية، وقادة وجنود جيشها، القتلة المجرمين الهمجيين، ورؤوس جماعة حماس وغيرهم المتاجرين بحقهم في الحياة، المستثمرين لدمائهم في بورصات المكاسب الشخصية والفئوية الحزبية السلطوية، لكن ليس قبل أن نعمل نحن الأحياء، شعب الأحرار على الصيام للأبد عما يفرق بيننا، وعما يفسد بصيرتنا الفردية والجمعية، وعن كل مفهوم أو فعل يقدم الثانوي على الاستراتيجي، نصوم عن تعاميم تسترخص قيمة الحياة، وتستسهل الموت، وتسميه ظلما (تضحية).



