الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها.
وأبلغ شهود عيان ، أن اقتحام المدينة سبق اقتحام مخيم بلاطة بدقائق معدودة، قبل أن تحاصر القوة احدى العمارات.
واشاروا الى أن قوة عسكرية مؤللة تمركزت قبالة مدرسة جردانة، وطلعة اسو.
وفي مخيم بلاطة، شوهدت عدة آليات وجرافة عسكرية تقتحم حارة الحشاشين، تزامنا مع سماع اطلاق نار كثيف، ودمرت مول العرايشي، فيما جرى اعتقال الشاب احمد الكعبي، بعد مداهمة عددا من المنازل في المخيم.
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