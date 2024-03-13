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الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

3/13/2024 4:24:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها.

وأبلغ شهود عيان ، أن اقتحام المدينة سبق اقتحام مخيم بلاطة بدقائق معدودة، قبل أن تحاصر القوة احدى العمارات.

واشاروا الى أن قوة عسكرية مؤللة تمركزت قبالة مدرسة جردانة، وطلعة اسو.

وفي مخيم بلاطة، شوهدت عدة آليات وجرافة عسكرية تقتحم حارة الحشاشين، تزامنا مع سماع اطلاق نار كثيف، ودمرت مول العرايشي، فيما جرى اعتقال الشاب احمد الكعبي، بعد مداهمة عددا من المنازل في المخيم.

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