(محدث) استشهاد طفل برصاص الاحتلال غرب بيت جالا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استشهد طفل، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الأنفاق العسكري، غرب مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم.

وزعمت مصادر عبرية، أنه تم إطلاق الرصاص على الطفل؛ بحجة تنفيذ عملية طعن.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال تركت الطفل المصاب ينزف في المكان، دون أن تقدم له الإسعافات الأولية، حتى ارتقى شهيدا.

وأغلق الاحتلال حاجز الأنفاق بكلا الاتجاهين أمام حركة المرور، وقام بتفتيش المركبات، والتدقيق في بطاقات راكبيها.

يتبع..