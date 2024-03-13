(محدث) استشهاد طفل برصاص الاحتلال غرب بيت جالا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- استشهد طفل، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الأنفاق العسكري، غرب مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم.
وزعمت مصادر عبرية، أنه تم إطلاق الرصاص على الطفل؛ بحجة تنفيذ عملية طعن.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال تركت الطفل المصاب ينزف في المكان، دون أن تقدم له الإسعافات الأولية، حتى ارتقى شهيدا.
وأغلق الاحتلال حاجز الأنفاق بكلا الاتجاهين أمام حركة المرور، وقام بتفتيش المركبات، والتدقيق في بطاقات راكبيها.
يتبع..
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