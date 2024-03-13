تحليل أممي: 30% من المباني دمرت كلياً أو جزئياً في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- خلص تحليل أجرته الأمم المتحدة لصور الأقمار الصناعية إلى أن 30% من المباني دمرت كلياً أو جزئياً في قطاع غزة بسبب حرب الابادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأشار التحليل الأممي إلى أن تلك النسبة تأتي فضلاً عن تجريف العديد من الطرق التي صارت غير صالحة للاستخدام، وفق "رويترز".
وبينما كانت طائرة أمريكية (سي-130) تحلق فوق القطاع لإسقاط الغذاء على سكان يواجهون شبح المجاعة، لم تظهر علامات تذكر على وجود أحياء وسط أنقاض متناثرة
لما كان جيباً مكتظاً قبل الحرب.
وكشفت لقطات مصورة لغزة من الطائرة عن الكثير من المباني التي سويت بالأرض بينما كان انهار البعض الآخر جزئيا أو تحول بالكامل إلى أنقاض متفحمة، بسبب الهجوم الإسرائيلي.
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