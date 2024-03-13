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تحليل أممي: 30% من المباني دمرت كلياً أو جزئياً في قطاع غزة

3/13/2024 4:24:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- خلص تحليل أجرته الأمم المتحدة لصور الأقمار الصناعية إلى أن 30% من المباني دمرت كلياً أو جزئياً في قطاع غزة بسبب حرب الابادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأشار التحليل الأممي إلى أن تلك النسبة تأتي فضلاً عن تجريف العديد من الطرق التي صارت غير صالحة للاستخدام، وفق "رويترز".

وبينما كانت طائرة أمريكية (سي-130) تحلق فوق القطاع لإسقاط الغذاء على سكان يواجهون شبح المجاعة، لم تظهر علامات تذكر على وجود أحياء وسط أنقاض متناثرة
لما كان جيباً مكتظاً قبل الحرب.

وكشفت لقطات مصورة لغزة من الطائرة عن الكثير من المباني التي سويت بالأرض بينما كان انهار البعض الآخر جزئيا أو تحول بالكامل إلى أنقاض متفحمة، بسبب الهجوم الإسرائيلي.

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