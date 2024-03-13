في اليوم الـ 159.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 159 على التوالي. بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي على كافة المناطق.ارتكب الاحتلال خلال تلك الأيام "الدامية" آلاف المجازر "المروعة"، ومخلفًاعشرات الألاف من الضحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، أو في سجلات "المجهولين".

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٧٢ شهيدا و ١٢٩ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية،لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣١١٨٤ شهيد و ٧٢٨٨٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وأكدت

وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة لـ 27 شهيدًا؛ جرّاء حرب "التجويع" التي يشنها الاحتلال على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة بحق العائلات في دير البلح.

وارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال لمنزل عائلة الأطرش في دير البلح إلى 11 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال.

وكان الاحتلال استهدف ثلاثة منازل جنوب دير البلح تعود لآل القدرة وآل اليازوري وآل أبو سنجر حيث تم انتشال 11 شهيدا من منزل القدرة وانتشال 7 شهداء من منزل أبو سنجر فيما بقي أكثر من ٢٥ شهيداومفقودا اسفل ركام منزل عائلة اليازوري.

واعلنت نقابة الصيادين استشهاد الصيادين الشقيقين محمد ويوسف عادل السيد أبو ريالة بعد استهدافهما من زوارق الاحتلال خلال عملهما في بحر النصيرات.

وفي خان يونس مدفعية الاحتلال عمليات القصف التي تركزت في محيط مدينة حمد شمالي غربي المدينة.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية شرق خان يونس جنوبي القطاع

وارتقى سبعة شهداء من أسرة واحدة إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة عزام في حي الزيتون بمدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب اربعة أطفال من أسرة واحدة إثر استهداف الاحتلال منزل عائلة لولو في حي الدرج شمال مدينة غزة.

وكان سبعة مواطنين ارتقوا من عائلة السقا في قصف مماثل على حي الزيتون جنوب غزة.

