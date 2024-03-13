في اليوم الـ 159.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 159 على التوالي. بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي على كافة المناطق.
ارتكب الاحتلال خلال تلك الأيام "الدامية" آلاف المجازر "المروعة"، ومخلفًا
عشرات الألاف من الضحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، أو في سجلات "المجهولين".
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٧٢ شهيدا و ١٢٩ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية،لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣١١٨٤ شهيد و ٧٢٨٨٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وأكدت
وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة لـ 27 شهيدًا؛ جرّاء حرب "التجويع" التي يشنها الاحتلال على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة.
وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة بحق العائلات في دير البلح.
وارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال لمنزل عائلة الأطرش في دير البلح إلى 11 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال.
وكان الاحتلال استهدف ثلاثة منازل جنوب دير البلح تعود لآل القدرة وآل اليازوري وآل أبو سنجر حيث تم انتشال 11 شهيدا من منزل القدرة وانتشال 7 شهداء من منزل أبو سنجر فيما بقي أكثر من ٢٥ شهيداومفقودا اسفل ركام منزل عائلة اليازوري.
واعلنت نقابة الصيادين استشهاد الصيادين الشقيقين محمد ويوسف عادل السيد أبو ريالة بعد استهدافهما من زوارق الاحتلال خلال عملهما في بحر النصيرات.
وفي خان يونس مدفعية الاحتلال عمليات القصف التي تركزت في محيط مدينة حمد شمالي غربي المدينة.
ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية شرق خان يونس جنوبي القطاع
وارتقى سبعة شهداء من أسرة واحدة إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة عزام في حي الزيتون بمدينة غزة.
وارتقى شهيدان وأصيب اربعة أطفال من أسرة واحدة إثر استهداف الاحتلال منزل عائلة لولو في حي الدرج شمال مدينة غزة.
وكان سبعة مواطنين ارتقوا من عائلة السقا في قصف مماثل على حي الزيتون جنوب غزة.
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