حماس تنفي تلقيها عرضا دوليا لوقف النار بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- نفت حركة حماس ما نشرته إحدى القنوات الإخبارية من تلقي الحركة عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل.

وقالت حماس إنه "لا صحة لما نشرته إحدى القنوات الإخبارية لـ"مصدر كبير بحماس" من أخبار حول تلقي الحركة عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل.

ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، و"عدم التلاعب بمشاعر أبناء شعبنا الذي يتعرض لعدوان صهيوني وحرب إبادة نازية".

وكان البيت الأبيض، حث الثلاثاء حماس على إطلاق سراح النساء والمسنين والجرحى الأسرى، وقبول وقف مؤقت لإطلاق النار في القتال مع إسرائيل من أجل ضمان اتفاق أكثر استدامة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحافيين "مطروح على الطاولة الآن وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وربما يتسنى تمديده إذا أطلقت حماس ببساطة سراح بعض الرهائن".

وأضاف سوليفان "مصممون على محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل مع عودة الرهائن إلى إسرائيل ثم محاولة البناء على ذلك إلى شيء أكثر استدامة، لكن لا يمكنني تقديم أي توقعات بشأن ما سيفضي إليه ذلك".





المصدر: وكالات