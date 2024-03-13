التضخم في ألمانيا يتراجع مرتبطاً بانخفاض أسعار الطاقة

(MENAFN
) شهدت ألمانيا انخفاضًا في معدلات التضخم في شهر فبراير، حيث بلغت 2.5 في المائة سنويًا، مما يمثل أدنى مستوى منذ يونيو, وأكدت الأرقام النهائية التي نشرتها معهد الإحصاءات الفيدرالي ديستاتيس يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس هذا الانخفاض، مرجحة السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الطاقة المستمرة, وشهد مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضًا كبيرًا بمقدار 0.4 نقطة في المئة، وهو متسق مع التقارير السابقة من أواخر فبراير.
كما بلغ التضخم في ألمانيا 0.4 في المئة، مما يشير إلى استمرار التقلبات في ديناميات أسعار المستهلكين. وبشكل ملحوظ، شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 2.4 في المئة سنويًا، نتيجة لانخفاض أسعار الجملة في السوق. كان هذا الانخفاض ذا أهمية خاصة حيث انخفضت أسعار الجملة أدنى من المستويات الملاحظة قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا في بداية مارس, وفي الوقت نفسه، استمرت معدلات زيادة أسعار الغذاء في التباطؤ، حيث بلغت 0.9 في المئة سنويًا. وهذا يمثل تحولًا كبيرًا عن الأنماط السابقة، حيث انخفضت أسعار الغذاء أدنى من المؤشر العام لأول مرة منذ نوفمبر 2021.
كذلك شهد مؤشر الأسعار العام الموحد، الذي يعد مرجعًا رئيسيًا للبنك المركزي الأوروبي، تباطؤًا في فبراير. زاد المؤشر بنسبة 2.7 في المئة سنويًا، مقارنة بنسبة 3.1 في المئة في يناير، مقتربًا من الهدف الطويل الأمد للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة, وامتد هذا الاتجاه للانخفاض في التضخم إلى خارج ألمانيا، حيث سجلت فرنسا انخفاضًا بنسبة 2.9 في المئة، في حين شهدت إسبانيا انخفاضًا بنسبة 2.8 في المئة، مما يشير إلى نمط أوسع لتخفيف الضغوط التضخمية عبر المنطقة.
في الختام، يبرز تراجع معدلات التضخم في ألمانيا، الذي يعود أساسًا إلى انخفاض أسعار الطاقة، التفاعل المعقد للعوامل التي تؤثر على ديناميات أسعار المستهلكين. بينما تتكيف ألمانيا والمنطقة الأوروبية بأكملها مع التطورات الاقتصادية المتغيرة، يظل صناع القرار والمحللون يراقبون عن كثب اتجاهات التضخم للحفاظ على الاستقرار وتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل.
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