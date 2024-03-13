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(( مقص)) وليد .. وآخر لقب خليجي لـ (( الأزرق))

3/13/2024 4:12:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
يحفل عالم كرة القدم بمباريات وأحداث لا يمكن نسيانها، ستبقى خالدة في تاريخ الكرة وأذهان عشاق «الساحرة المستديرة»، لما حملته من متعة وإثارة، أو ما وثقته من إنجازات وألقاب تاريخية.
من هذه المباريات مواجهة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام شقيقه السعودي في نهائي «خليجي 20» الذي استضافته اليمن في العام 2010، والذي أحرز من خلاله «الأزرق» اللقب العاشر له في تاريخ البطولة، وهو آخر لقب على مستوى المشاركات الخارجية.
وقبل انطلاق البطولة دخل الأزرق منتشيا بتحقيق لقب بطولة غرب آسيا، وبالفعل تمكن من تصدر مجموعته بفوزين على قطر واليمن وتعادل سلبي مع السعودية في مواجهة تصدى فيها الحارس نواف الخالدي لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من النجم محمد الشلهوب.
وفي مباراة الدور نصف النهائي وبعد مواجهة شاقة تعادل فيها منتخبنا مع منتخب العراق 2-2 في الوقت الأصلي نجح منتخبنا في الفوز بركلات الترجيح 5-4، ليصل الأزرق إلى المباراة النهائية ويواجه المنتخب السعودي في مباراة مكررة من دور المجموعات، وتكررت القصة فلم تكن هناك أفضلية لأحد لتصل المباراة إلى شوطيين إضافيين، لينطلق النجم وليد علي ويخترق المنطقة ويطلق كرة قوية بيسراه في الزاوية اليسرى لمرمى عساف القرني في الدقيقة 95، واستمر بعدها الأزرق في المحافظة على شباكه ليتوج باللقب العاشر.
وكان هذا اللقب وقتها الأول لمنتخبنا منذ 12 عاما، بينما خسرت السعودية في النهائي للمرة الثانية على التوالي.
ولم يكتف الأزرق باللقب الجماعي لهذه النسخة من البطولة بل حقق جميع الألقاب الفردية، ومنها هداف البطولة للنجم بدر المطوع بـ3 أهداف، كما حصل فهد العنزي على جائزة أفضل لاعب والتي تعتبر بمثابة شهادة نجوميته في ذلك الوقت، فيما حقق «الجسور» نواف الخالدي جائزة أفضل حارس مرمى بعدما تألق بشكل لافت خاصة في التصدي لركلات الترجيح أمام العراق في نصف النهائي.
وظهر الأزرق بمستوى مغاير وبشكل مميز في البطولة من جميع النواحي، وذلك بفضل التوليفة التي أوجدها المدرب الصربي غوران توفاريتش.

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