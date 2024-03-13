((أسوان لسينما المرأة)) يُكرِّم غادة عادل

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقديرا لمسيرتها السينمائية وأعمالها الفنية في سبيل دعم المرأة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم النجمة غادة عادل، في دورته الثامنة التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل.
وأكدت إدارة المهرجان أن مسيرة غادة شديدة التنوع، سواء في موضوعات الأفلام التي تقدمها، ما بين الكوميدي والاجتماعي والغنائي والأكشن، وكذلك المخرجون والنجوم الذين تعاونت معهم، موضحة أن الفنانة حافظت على تواجدها السينمائي حتى في أصعب الظروف التي مرت بها السينما المصرية، وتراجع حجم الإنتاج.
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