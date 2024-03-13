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((أسوان لسينما المرأة)) يُكرِّم غادة عادل

3/13/2024 4:12:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقديرا لمسيرتها السينمائية وأعمالها الفنية في سبيل دعم المرأة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم النجمة غادة عادل، في دورته الثامنة التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل.
وأكدت إدارة المهرجان أن مسيرة غادة شديدة التنوع، سواء في موضوعات الأفلام التي تقدمها، ما بين الكوميدي والاجتماعي والغنائي والأكشن، وكذلك المخرجون والنجوم الذين تعاونت معهم، موضحة أن الفنانة حافظت على تواجدها السينمائي حتى في أصعب الظروف التي مرت بها السينما المصرية، وتراجع حجم الإنتاج.

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