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((البترول الوطنية)) تنال جائزة الأمير في الرقمنة

3/13/2024 4:12:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصلت شركة البترول الوطنية الكويتية على الجائزة التشجيعية في الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة لعام 2023، والتي تمنح في إطار جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة، التي تنظمها الهيئة العامة للصناعة، وتم إعلان نتائج دورتها السادسة قبل أيام.
وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود، والناطق الرسمي للشركة غانم العتيبي أن الفوز بهذه الجائزة المهمة التي تحمل اسم صاحب السمو هو إنجاز متميز يعكس الأشواط المتقدمة التي قطعتها الشركة على طريق التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المتطورة في تشغيل مصافيها ومختلف مرافقها الأخرى.
ونوه إلى أن حصول الشركة على هذه الجائزة جاء بعد استيفائها مجموعة من المعايير والمتطلبات، موضحا أن الشركة استقبلت لهذا الغرض أعضاء لجنة الجائزة التي ضمت محكمين متخصصين من الهيئة العامة للصناعة وجامعة الكويت، مشيرا إلى أن اللجنة أجرت تقييما شاملا لمؤشرات قياس الأداء المتبعة في الشركة، وإدخال البيانات، والميكنة العالية في مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ومستودعي صبحان والأحمدي، والميكنة الروبوتية، والمنصات قليلة الكود، والميكنة الكاملة لعملية التراسل، وميكنة البرامج الصناعية التي تستخدمها الشركة، والواقع المعزز الذي يوفر تجربة تفاعلية تجمع بين العالم الحقيقي والمحتوى الافتراضي للمعدات المستخدمة في وحدات المصافي.
وأضاف أن لجنة التحكيم اطلعت كذلك على استراتيجية «البترول الوطنية» فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الذكاء الاصطناعي والأمن المعلوماتي، وكل ذلك ساهم في منح الجائزة للشركة، مبينا أن «البترول الوطنية» كانت من أولى الشركات التي حرصت على وضع الاستراتيجيات الرقمية، وقد عملت بشكل جاد ومتواصل على تطبيقها، حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من ميكنة أعمالها، ووضع الحلول التقنية المبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجهها، والنهوض بالشركة من جيل إلى آخر، بحيث أصبح لديها قائمة من قصص النجاح التي تترجم إبداعات وابتكارات موظفيها.
وأشاد بدور موظفي «البترول الوطنية»، وما يتمتعون به من مهارات وقدرات عالية، وشهادات مهنية دولية متخصصة، مكنت الشركة من التميز ورفع الكفاءة، والالتزام بالقيم الاستراتيجية، مثل التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير والمقاييس العالمية المعتمدة، منوها إلى أن هذا ساهم في إظهار المرونة التنظيمية، وتحقيق النجاح والتميز في الأداء التشغيلي والاستدامة في الأعمال.

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