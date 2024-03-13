Wednesday, 13 March 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((التجاري)) رعى ماراثون جامعة الكويت

3/13/2024 4:12:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمشاركة عدد كبير من الطلبة والشباب والعوائل، حقق سباق الجري الأول الذي نظمته جامعة الكويت تحت عنوان «تحدي مدينة صباح السالم الجامعية» نجاحا باهرا، حيث أقيم السباق في الحرم الجامعي برعاية مقدمة من البنك التجاري الكويتي.
وعن الرعاية التي قدمها البنك لهذا الحدث الذي حظي بمشاركة كبيرة، أوضحت رئيس إدارة التسوق في البنك بدور بوخمسين قائلة «تأتي رعاية سباق ماراثون جامعة الكويت الأول حرصا من البنك التجاري الكويتي على مشاركة الشباب أنشطتهم والفعاليات الرياضية التي تكتسب اهتمامهم، وفي إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك وحرصه على نشر الوعي بأهمية الصحة البدنية وممارسة الرياضة، حيث تواجد فريق البنك من خلال جناح له في جامعة الكويت وتم تعريف الطلبة على حساب You المصمم خصيصا لتلبية احتياجات عملاء التجاري من فئة الشباب، لاسيما ان هذا الحساب يقدم لهم مزايا وخصومات وأنشطة حصرية تلبي احتياجاتهم».

MENAFN13032024000130011022ID1107970474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث