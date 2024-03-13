Wednesday, 13 March 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الحق.. الأزرق وصل))

3/13/2024 4:12:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
يحفل عالم كرة القدم بمباريات وأحداث لا يمكن نسيانها، ستبقى خالدة في تاريخ الكرة وأذهان عشاق «الساحرة المستديرة»، لما حملته من متعة وإثارة، أو ما وثقته من إنجازات وألقاب تاريخية.
ومن هذه المواجهات ما شهدته بطولة كأس الخليج الـ14 في البحرين التي أقيمت خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 1998 من تألق لمنتخبنا الوطني «الأزرق» وتتويجه باللقب، وجاء المنتخب السعودي وصيفا، ثم المنتخب الإماراتي ثالثا، وحاز مهاجم منتخبنا جاسم الهويدي لقب الهداف وسجل 9 أهداف، واختير نجم الأزرق بدر حجي أفضل لاعب في البطولة، والسعودي محمد الدعيع أفضل حارس.
وضمت القائمة الأساسية والاحتياطية للأزرق كلا من: خالد الفضلي، أحمد جاسم، حسين الخضري، أسامة حسين، نهير الشمري، محمد بنيان، جمال مبارك، أحمد المطيري، عصام سكين، هاني الصقر، فواز بخيت، بدرحجي، أيمن الحسيني، بشار عبدالله، جاسم الهويدي، حمد الصالح «قائد الفريق»، فرج لهيب، عادل يوسف، مشعل نايف، ناصر العثمان، نواف الخالدي. والمدرب التشيكي ميلان ماتشالا ومساعده جمال يعقوب رحمه الله.
ورغم أن الأزرق خسر مباراته الأولى أمام السعودية 1-2 إلا أنه سرعان ما استعاد عافيته وحقق الفوز تلو الآخر حتى حقق اللقب عن جدارة حيث تغلب في المباراة الثانية على المنتخب القطري 6-2 بعدما أجرى المدرب ميلان ماتشالا تغييرات على تشكيلته حققت الفوز الكبير، وتألق الهداف جاسم الهويدي وسجل 5 أهداف وبشار عبدالله هدفا. وفي المباراة الثالثة فاز الأزرق على البحرين 2-0 بإمضاء فرج لهيب وعصام سكين، وفي المباراة الرابعة انفجر «الأزرق» إبداعا أمام عمان وفار بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها جاسم الهويدي «2» وبدر حجي وبشار عبدالله وعصام سكين واقترب منتخبنا الوطني من اللقب كثيرا بعدما هز شباك الفرق تباعا.
وجاءت مباراة الختام، والتي لا تنسى في يوم 21 نوفمبر، على ملعب البحرين الوطني بقيادة الحكم الفرنسي مارك باتا، وكان الأزرق بحاجة الى الفوز لتتويجه بطلا للمرة التاسعة، ولم يكتف يومها بهدف بل فاز 4-1، في أكبر نسبة تهديف في بطولات الخليج بعدما سجل الأزرق 18 هدفا في البطولة، وسجل أهداف الختام واللقب بدر حجي وعصام سكين وجاسم الهويدي «هدفين»، وكانت مباراة لا تمحى من الذاكرة بعدما توجهت الطائرات الكويتية محملة بالجماهير إلى المنامة، والتي احتشدت بالملعب وكانت وراء الفوز الغالي، وكتبت الصحف الخليجية بعدما خطف الأزرق اللقب «الحق.. الأزرق وصل».

MENAFN13032024000130011022ID1107970473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث