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((الحكمة)) تكرّم الأئمة والمؤذنين المشاركين ببرنامج أئمة الهدى

3/13/2024 4:12:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس إدارة جمعة الحكمة الكويتية الخيرية د.أحمد صباح الملا أهمية دور الأئمة والمؤذنين والقراء في جميع أيام السنة عموما وخلال شهر رمضان، خصوصا لما يبذلونه من جهود في إمامة المصلين خلال الصلوات الخمس أو خلال التراويح وقيام الليل، وضرورة أن يكونوا مستعدين لهذا الشهر الفضيل. جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته جمعية الحكمة للمشاركين ببرنامج «أئمة الهدى» الذي نظمته الجمعية بهدف مراجعة كتاب الله عز وجل كاملا استعدادا لإمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح الملا أن البرنامج استمر على مدى شهر كامل بمشاركة 22 إماما ومؤذنا وقارئا من القراء على مستوى الكويت ومن مختلف المناطق، وقد ختموا القرآن عن ظهر قلب ختمة كاملة، مشيدا بجهودهم وحرصهم على المواظبة بشكل يومي مع المشرفين والمتابعين للبرنامج.

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