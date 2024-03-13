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((الخارجية)): نساند كل المبادرات الساعية لتعزيز وحدة وسيادة الأراضي الليبية

3/13/2024 4:12:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية والرامي لدعم التسوية السياسية في دولة ليبيا الشقيقة، وصولا لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنشودة.
وأكدت وزارة الخارجية بهذا الصدد على مساندة الكويت لكل المبادرات والجهود العربية والدولية الساعية لتعزيز وحدة وسيادة الأراضي الليبية وأمنها واستقرارها تلبية لتطلعات وآمال شعبها الشقيق في السلم والتنمية والازدهار.
من جانب آخر، ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام وزارة الخارجية بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس، حيث تم بحث الموضوعات الواردة على جدول الأعمال.

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