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((السكنية)): إنجاز 49.2 ألف معاملة خلال فبراير

3/13/2024 4:12:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشفت احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن المؤسسة ممثلة في إدارة خدمة المواطن أنجزت 49288 معاملة خلال فبراير الماضي منها 246 طلبا إسكانيا جديدا إضافة إلى إجراء 707 معاملات تخصيص. ‏وأشارت إحصائية المؤسسة إلى أن إدارة خدمة المواطن أجرت في الشهر ذاته فتح 91 ملفا جديدا يتعلق بالمساكن المؤجرة، وقدم قسم الاستقبال 193 معاملة لبدل الإيجار بالإضافة إلى 126 شهادة لمن يهمه الأمر. ‏واستقبلت خدمة العملاء الهاتفية بقسم الاتصال 2219 ‏ مكالمة مباشرة من المواطنين والرد على 22244 استفسارا لخدمة الشات بوت، كما قدمت إدارة إحصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 48 المتمثلة في قطاع الطلبات والتخصيص والتوزيع والتوثيق.

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