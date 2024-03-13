Wednesday, 13 March 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((القوى العاملة)): نستقدم عمالة تخدم سوق العمل ومشاريع التنمية

3/13/2024 4:12:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للقوى العاملة وسفارة جمهورية الهند، استقبل نائب مدير عام شؤون العمالة الوافدة بالتكليف مساعد المطيري ونائب مدير عام التخطيط والتطوير رباب العصيمي سفير جمهورية الهند لدى البلاد د.آدرش سويكا والوفد المرافق له. وقد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها نائب مدير عام قطاع العمالة الوافدة مساعد المطيري، حيث رحب بالسفير والوفد المرافق له، كما أشاد بالعلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين واكد المطيري حرص الهيئة على بقاء هذه العلاقة الطيبة دائمة بين البلدين. واشار إلى ان النقاش تتطرق للبحث في آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية في الكويت.
بدورها، أوضحت نائب مدير عام لقطاع التخطيط والتطوير م.رباب العصيمي للجانب الهندي أن سوق العمل يستقطب العمالة بما يحتاج اليه من تخصصات تخدم سوق العمل وحاجته.
وأكدت العصيمي الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة عمل مناسبة تكفل لجميع العمال حقوقهم بما فيهم العمالة الهندية في مختلف القطاعات.
بدوره، أبدى السفير الهندي د.آدرش سويكا عن امتنانه وشكره للكويت بشكل عام وللهيئة العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص قضايا الجالية الهندية في الكويت، وأعرب عن سعيهم الدائم لتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

MENAFN13032024000130011022ID1107970469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث