((الكهرباء)) تُوقِف قطع المياه عن المتخلفين عن السداد خلال رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) دارين العلي
وجّه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. سالم الحجرف بوقف قطع المياه عن المواطنين المتخلفين عن السداد في السكن الخاص طوال شهر رمضان المبارك. وقالت مصادر في الوزارة إن من تم قطع المياه عنهم قبل شهر رمضان عليهم مراجعة الوزارة لتسوية أوضاعهم تمهيدا لإرجاع خدمة المياه اليهم مرة أخرى.ولفتت إلى ان قطع المياه عن المتخلفين عن السداد يأتي ضمن الاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة الكهرباء والماء لتحصيل مديونياتها على المواطنين، والتي تم تحصيل 435 مليون دينار منها ضمن السنة المالية الحالية. وقالت المصادر ان الوزارة خاطبت الجهات الحكومية بسرعة الاستجابة لطلباتها لتحصيل مستحقاتها جراء استخدام الكهرباء والماء قبل انتهاء السنة المالية حرصا على عدم تراكم المديونية وحفاظا على المال العام ولرفع نسب التحصيل.
MENAFN13032024000130011022ID1107970468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.