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((الموسم الفرانكوفوني.. كويتي))

3/13/2024 4:12:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت السفارة الفرنسية بإطلاق الشهر الفرانكوفوني في الكويت، والذي يعد أحد أوجه النشاطات الثقافية المعمول بها سنويا، وبالحقيقة كان من السرور بمكان لقاء النخب من الطاقم الديبلوماسي الفرنسي، والسفيرة الفرنسية كلير لوفليشر، ودار حديث بيني وبين أحد أفراد طاقم السفارة من الحاضرين حول مدى متابعة القسم الثقافي للمقالات المتميزة التي تكتب عن «الفرانكوفونية» في الكويت، ووجدت هذا الرد الإيجابي بأن أغلب مقالاتي حول الفرانكوفونية قد وصلت رسالتها وكان لها صداها، فلطالما كتبت أن الكويت من أول الدول الخليجية التي فتحت المدارس الثنائية اللغة والمعاهد الفرنسية وتم تدريس قسم الأدبي باللغة الفرنسية، ناهيك عن العلاقة الوطيدة بين فرنسا والكويت من عدة جوانب بدءا بالتعاون الاقتصادي والثقافي والصداقات الاجتماعية وصولا إلى الاتفاقيات الأمنية ووقوف فرنسا مع الحلفاء لتحرير الكويت عام 1991.
وليس هذا فقط.. فقد انطلق الموسم الثقافي في أكتوبر الماضي عبر إطلاق أول ديوانية ثقافية في «ديوانية آل الطراد» وتقام الديوانية في عدة أماكن إلى الآن كل اثنين.
في الحقيقة، أشادت السفيرة الفرنسية بتزايد الإقبال على التحدث باللغة الفرنسية، وأن عدد الناطقين بها من الكويتيين في تنام مستمر، وذلك يعكس مدى التقارب بين الشعبين الفرنسي والكويتي.
وخلال حضوري في حفل اطلاق الشهر الفرانكوفوني في الكويت قبل أيام والذي أقيم بفندق مارينا الكويت، ذكرت أن الكويت ترغب في الانضمام إلى المنظمة الدولية للفرانكوفونية، كان الاعلان عن ذلك خلال قمة «فيليرز كوتيريت» ومن المتوقع أن يتم تقديم الطلب الرسمي للعضوية قريبا.
تواجدت هناك بدعوة كريمة من السفيرة لوفليشر، وكنت سعيدا بلقاء عدد من الشخصيات الديبلوماسية الرفيعة، ومازلت انتظر الــيوم الذي أرى فيه الكويت عضوا دائما في الجمعية الفرانكوفونية الدولية، مع إطلاق الموســـم الفرانكوفوني في الكويت.

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