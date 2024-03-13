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((زين)) تستهل حملتها الرمضانية بمبادرة ((سلال الماچلة))

3/13/2024 4:12:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استهلت زين حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور» بمبادرة سلال المؤن الغذائية «الماچلة الرمضانية»، والتي تم تقديمها للأسر المتعففة والمحتاجين عبر ثلاث جهات رسمية من شركاء زين الإستراتيجيين، وهي: دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والبنك الكويتي للطعام والإغاثة.
وتم تقديم السلال الغذائية قبل دخول الشهر الفضيل بتواجد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري المطيري، والمدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية عبدالرحمن العون، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومسؤولي البنك الكويتي للطعام والإغاثة، وأعضاء فريق «زين الشهور» التطوعي.
وفي خطوة أكدت اهتمام أفراد عائلة زين بتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة، اجتمع أعضاء فريق «زين الشهور» التطوعي المكون من موظفي الشركة من مختلف القطاعات والإدارات في مقر زين الرئيسي بالشويخ لتجهيز «الماچلة»، بحيث تم تقسيم المواد الغذائية المختلفة على السلال وفرزها وتجميعها تمهيدا لانطلاقها إلى الجهات الثلاث.
وتم تسليم السلال إلى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي استفاد منها قاطنو الدور من أبناء الحضانة العائلية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تسليم السلال أيضا لجمعية الهلال الأحمر الكويتية والبنك الكويتي للطعام والإغاثة، والتي تم تقديمها للأسر المتعففة والمحتاجين داخل مختلف مناطق الكويت.
وهذا العام، يتواجد 6 من شركاء «زين» الإستراتيجيين من القطاعين العام والخاص في حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المبادرات والمساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك هذا العام.
ودائما ما تأتي حملة «زين الشهور» بشكل متجدد وتتوسع في برامجها ومبادراتها مع مرور كل عام، وتقوم الشركة من خلالها بمد جسور التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لتجسد روح العطاء التي يتميز بها الشهر الفضيل عن غيره من الشهور، وتعكس القيم الأصيلة التي جبل عليها أهل الكويت في مساعدة الغير ونشر قيم الحب والسلام.

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