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((سلة)) كاظمة لحسم التأهل لنصف نهائي ((السوبرليغ)) الآسيوي

3/13/2024 4:12:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يسعى كاظمة إلى حسم تأهله إلى الدور قبل النهائي للدوري الآسيوي لكرة السلة «السوبرليغ» لغرب آسيا عن منطقة الخليج، وذلك بالفوز على نظيره الريان القطري في المواجهة التي تجمعهما في الـ 10 مساء اليوم في صالة النادي بمدينة الريان، في إياب الملحق المؤهل إلى المربع الذهبي.
وقد تغلب «البرتقالي» على نظيره القطري في أولى مباريات الفريقين 69-61، وفي حال فوز الريان، فإن ثالث وآخر المواجهات ستقام في الكويت لحسم هوية الفريق المتأهل.
وجاء تأهل كاظمة إلى الملحق المؤهل إلى نصف نهائي «السوبرليغ» بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنامة البحريني، فيما جاء الريان القطري بالمركز الثالث عن المجموعة الأولى خلف الكويت المتصدر والمحرق البحريني الثاني.
ويأمل «البرتقالي» حسم مواجهة اليوم الآسيوية للتفرغ لمواجهات الدور الحاسم على لقب الدوري الممتاز، ولتجاوز الخسارة الموجعة التي تلقاها من القادسية 69-99 في الدوري، ويعول المدرب السلوفيني بويان لازيتش على العديد من النجوم في الفريق، من بينهم، أحمد البلوشي، عبدالعزيز الحميدي، يوسف بورحمة والأميركي كليمنت تشابمان.
وضمن منافسات الدوري المحلي، تغلب النصر على القرين 78-77 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري تحديد المراكز، ليحقق «العنابي» ثاني انتصاراته تواليا، رافعا رصيده إلى 4 نقاط فيما وصل القرين إلى النقطة الـ 3. وفي مواجهة ثانية، تفوق الصليبخات على التضامن 61-58.

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