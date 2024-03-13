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((كان)) أطلقت مسابقة ((صحة بلا تدخين)) في الفيحاء

3/13/2024 4:12:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
في إطار التعاون بين المدن الصحية واعتماد منطقة الفيحاء كمنطقة صحية، أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» التابعة للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان مسابقة ديوانية «صحة بلا تدخين» في منطقة الفيحاء برعاية المختار محمد الحواس.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان وحملة «كان» د.خالد الصالح أنه تمت موافقة 8 ديوانيات للمشاركة في هذه المسابقة واعتذار 10 أخرى، مبينا أن هذه المسابقة تهدف لإيجاد ديوانيات صحية بعيدة عن الآثار الضارة التي تسببها آفة التدخين حتى على غير المدخنين. وأوضح الصالح أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن وباء التدخين بكل أشكاله وتعدد طرقه أحد أكبر التهديدات الصحية العامة في العالم، حيث يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويا وأكثر من 7 ملايين وفاة من هذه الوفيات ناجمة عن تعاطي التدخين المباشر، بينما تقع نحو 1.3 مليون وفاة نتيجة تعرض غر المدخنين للتدخين غير المباشر، وهذا يضع المسؤولية على الجميع بضرورة العمل على منع التدخين في أماكن التجمعات المغلقة ومنها الديوانيات التي هي جزء أصيل من العادات المجتمعية في الكويت والتي تجتمع فيها فئات عمرية مختلفة.
وبين أن مثل هذه المبادرات تعمل كرافد لتطبيق قانون منع التدخين في الأماكن المغلقة، وتكون حافزا لتسليط الضوء على أهمية رفع ثقافة الوعي المجتمعي تجاه ما يسببه التدخين بكل صوره وأشكاله من أضرار تؤدي جميعها إلى الوفاة، كما أن هناك أكثر من 30 عنصرا في التبغ تتسبب بالإصابة بالسرطان.

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