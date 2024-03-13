((كونا)) تهنئ القيادة السياسية والمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

((كونا)) تهنئ القيادة السياسية والمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
التاريخ
3/13/2024 4:12:40 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تتقدم وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وإلى المواطنين والمقيمين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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