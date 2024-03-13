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((كونا)) تهنئ القيادة السياسية والمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

3/13/2024 4:12:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتقدم وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وإلى المواطنين والمقيمين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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