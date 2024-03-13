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((معرض الكويت الدولي)) تعلن مواعيد عملها برمضان

3/13/2024 4:12:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن مواعيد أعمالها الرسمية ابتداء من غرة رمضان المبارك 1445هجري الجاري، سعيا منها لتعزيز التواصل مع العملاء وتقديم خدمة افضل لهم طوال الشهر الفضيل. وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم، في بيان صحافي وزع على وسائل الاعلام المختلفة جاء فيه «لا يسعنا في هذه المناسبة الكريمة والعزيزة على قلوبنا جميعا إلا أن نرفع لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان». وأعربت الدهيم عن ترحيبها بجميع العملاء بمكتب الإدارة الرئيسي خلال مواعيد العمل الرسمية الصباحية طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 9:30 صباحا إلى 2:00 ظهرا، لافتة إلى مواعيد زيارة الجمهور الكريم لمعارض الشركة خلال الشهر الفضيل، حيث يستقبل المعرض زائريه ضمن أوقات الزيارة الرسمية التي ستكون على فترتين صباحية من الساعة 11:00 صباحا إلى 4:30 عصرا، وأخرى مسائية من الساعة 8:30 مساء إلى 1:00 صباحا، وأيام الجمع فترة مسائية فقط من الساعة 8:30 مساء إلى الساعة 1:30 صباحا، على أن تعاود الشركة مزاولة أعمالها كالمعتاد بعد عطلة عيد الفطر.

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