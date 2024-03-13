11 5 مليون دينار أرباح ميزان القابضة في 2023



محمد الوزان: الشركة شهدت تحسناً في نظم التشغيل في 2023.. ونتطلع للمحافظة على الأداء الجيد في

2024 جاريت والش: المجموعة أثبتت مجدداً قدرتها على التعافي والعودة للربحية بدعم عملياتنا في الكويت

أعلنت شركة ميزان القابضة عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة أرباحا صافية خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 11.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع خسائر بلغت 2 مليون دينار خلال عام 2022، وبلغت إيرادات الشركة 271.2 مليون دينار، بارتفاع سنوي 6.3%.وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن الأرباح التشغيلية بلغت 18.9 مليون دينار، بارتفاع 1137.1%، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 27.9 مليون دينار، بارتفاع نسبته 141.1%، وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20 فلسا للسهم الواحد.وعلى صعيد نتائج الربع الرابع من 2023، فقد حققت أرباحا صافية خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 3.4 ملايين دينار، بانخفاض 26.3%، وبلغت الإيرادات 65.6 مليون دينار، بارتفاع 8.2%، وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 5.5 ملايين دينار، بارتفاع 3.2%، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8.1 ملايين دينار، بانخفاض 4.9%.في هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان «لقد شهدت الشركة تحسنا في نظم التشغيل عام 2023 بفضل الله وجهود فريق العمل، مما أدى إلى عودة الشركة إلى الربحية، ونتطلع إلى المحافظة على أدائنا الجيد والبناء على النجاح الذي حققناه في 2024 والأعوام القادمة».من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت والش «لقد أثبتت مجموعة ميزان مجددا قدرتها على التعافي والعودة إلى الربحية، وكان تحسن الأداء واضحا بشكل خاص في عملياتنا في الكويت، والتي تعتبر سوقنا الرئيسي، ومصدر لأكثر من 70% من إيرادات المجموعة».وأشار إلى تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الأداء في السنتين الماضيتين، شملت التركيز على الجوانب الأساسية للشركة والاستثمار في نقاط القوة الرئيسية لديها، كما شهدت أعمال الشركة في الأردن والسعودية نتائج استثنائية، مدعومة بمبادرات هدفت إلى تحسين كفاءة التشغيل والعمليات ونقاط التوزيع، كما واصلت عمليات الشركة في دولة الإمارات إظهار أداء قوي، لاسيما في قنوات توزيع مشروبات الطاقة والمياه المعبأة. وفي نظرة على الأداء المالي لشركة ميزان القابضة خلال العام 2023، فقد حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 178.2 مليون دينار، بارتفاع 1.8% مقارنة بعام 2022، وشكل إيراد مجال الأغذية 65.7% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 52.8% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 7.8% والخدمات الغذائية 5.2%.وفي قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية، ارتفع إيراد القطاع بنسبة 8.4%، وقد شهد قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية تحسينات ملحوظة، وفي الكويت على وجه الخصوص، حيث ارتفع مدى وصول العلامات التجارية الراسخة لمجموعة ميزان إلى مستويات جديدة.أما قطاع التجهيزات الغذائية، فقد انخفضت إيراداته بنسبة 29.4%، حيث يعزى الانخفاض الملحوظ في إيرادات هذا القطاع في المقام الأول إلى القرار الاستراتيجي بإنهاء العقود التي لم تكن مربحة، وبالتالي تركيز الجهود على المشاريع التي تضمن الربحية.وبالإضافة إلى ذلك، فإن المساهمة الكبيرة في الإيرادات للربع الرابع من عام 2022 كانت بسبب العقد مع FIFA، والذي كان حدثا استثنائيا. وبالتالي، عند مقارنة إيرادات الربع الرابع من عام 2023 بتلك الفترة، لوحظ انخفاض ملحوظ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطبيعة الفريدة لعقد FIFA. وفي قطاع الخدمات الغذائية، ارتفعت إيراداته بنسبة 6.7%، مدعومة بعقود الخدمات التي أبرمناها مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة لها على مدى السنوات الماضية في الأردن والعراق.وعلى صعيد مجال غير الأغذية في شركة ميزان القابضة، فقد بلغت إيراداته 92.9 مليون دينار مسجلة ارتفاعا قويا بنسبة 16% مقارنة بعام 2022، وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 34.3% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 31.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل 2.4% من إجمالي إيرادات المجموعة.