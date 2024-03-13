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17 مرشحا في اليوم التاسع من التسجيل لانتخابات أمة 2024

3/13/2024 4:12:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 17 مرشحا ومرشحة اليوم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام التسعة الأولى من الترشح 219 مرشحا من بينهم 212 مرشحا من الذكور، و7 مرشحات، وقام مرشحان اثنان بالتنازل من السباق الانتخابي.

وتقدم في اليوم التاسع 3 مرشحين في الدائرة الثانية، فيما تقدم مرشحان في الدائرة الثالثة فيما ترشح 12 مرشحا في الدائرة الخامسة من بينهم سيدة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم التاسع نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد براك المطير، والنائب عسكر العنزي وسعود الحريجي.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.

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