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175 مليار دولار استثمرتها آبل بالبحث والتطوير خلال 10 سنوات

3/13/2024 4:12:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حققت «آبل» نجاحا بارزا على مدار العقود الماضية، وقفز سعر سهمها بنسبة 790% خلال العشر سنوات الماضية، ويعد مرتفعا بنسبة 132.000% منذ الطرح العام للشركة في ديسمبر 1980.
وعلى الرغم من القائمة الطويلة من العوامل التي ساعدت في رفع القيمة السوقية لصانعة الآيفون بمرور الوقت حتى وصلت إلى 2.668 تريليون دولار حاليا إلا أنه يمكن تلخيص عوامل النجاح في نقطتين وهما الابتكار والاستثمار الذي كان مفيدا للغاية للمساهمين.
ويعد الملياردير «وارن بافت» من بين أكبر مساهمي «آبل» مع تعزيز حصته بالشركة بعدما بدأت مجموعته الاستثمارية «بيركشاير هاثاواي» الاستثمار بها في عام 2016.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، باعت «بيركشاير هاثاواي» 10 ملايين سهم في «آبل»، أو ما يمثل 1% من حصتها بالشركة، ورغم ذلك فإنها لا تزال تمتلك أكثر من 905 ملايين سهم بالشركة بقيمة 174 مليار دولار أو 6% من كافة أسهم «آبل».
وحتى تتمكن شركة التكنولوجيا الأميركية من النمو المستدام والحفاظ على مكانتها في السوق فإنها كانت بحاجة للتطور المستمر والاستثمار في المستقبل، ومنذ بداية عام 2013 حتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2024 (أي اعتبارا من الثلاثين من ديسمبر 2023)، بلغ إجمالي نفقات الشركة التي يقودها «تيم كوك» على البحث والتطوير أكثر من 175 مليار دولار.
وإلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير، أعادت «آبل» شراء حوالي 11 مليار سهم أو 41% من الأسهم المصدرة بقيمة 650.8 مليار دولار، منذ إطلاق البرنامج في عام 2013، وهو ما جعل مستثمريها أكثر ثراء.

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