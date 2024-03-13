204 مرشحين حصيلة 8 أيام من التسجيل للانتخابات

مرزوق الغانم: الانتخابات المقبلة مفصلية تحدد مستقبل الشعب فواز الجدعي: أهل الكويت حريصون على إيصال المصلحين

سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 10 مرشحين أمس إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام الثمانية الأولى من الترشح 204 مرشحين من بينهم 198 مرشحا من الذكور، و6 مرشحات.

وتقدم في اليوم الثامن مرشحان اثنان في الدائرة الثانية، وتقدم 5 مرشحين في الدائرة الرابعة، و3 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثامن رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم.

وقال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مرزوق الغانم: «بعد التوكل على الله أعلن ترشحي في انتخابات 2024، مؤكدا أن هذه انتخابات مفصلية وتحدد مستقبل الشعب الكويتي وهذه انتخابات مختلفة وعلامة فارقة».

وأضاف «أن منظومة الفساد نجحت عن طريق شعارات خاطئة واتهامات باطلة بقلب الحقائق، ولكن خطاب سمو أمير البلاد وفي جميع في خطاباته كان شاهدا على ما سعوا إليه من قلب الحقائق، وسموه أكد وجود عبث طال ملفات عدة منها التعيينات، وكان سموه شاهدا عليها وهو ولي الأمر ويعرف بواطن الأمور، ويطالب الشعب بتصحيح المسار وأنا واثق من ذلك والتصحيح يكون بتغيير السلوك والنهج والأفعال وليس الشخصيات».

وأكد «أن ما جاء في خطاب السمو يمثلني وأؤيده بشدة ويمثل غالبية الشعب، وتجربة المجلسين اللذين انتهى أحدهما ليس بالأبطال فحسب وإنما بمقاطعة حكومية للجلسات والثاني تم حله الكل شاهد ما جرى، وعموما أنا متفائل باختيارات الشعب وتغيير الواقع المر، وذلك من خلال اختيار القوي الأمين القادر على مواجهة التحديات، مؤكدا أن هناك رموزا ستدخل البرلمان وقادرة على تغيير المشهد».

وذكر «أنا لا أوجه الشعب الكويتي، بل الشعب هو من لاحظ بخصوص عدم عقد الجلسات دون حضور الحكومة وأنا طبقت الدستور في فترة رئاستي ووفق قناعاتي وما هو دستوري، نعم نؤيد القوانين الحقيقية التي تحسن معيشة المواطنين وآخر جلسة ترأستها كانت هناك منحة للمتقاعدين، والختام كان مسكا وأنا مع استدامة الرفاه».

وأضاف الغانم «أنا لم أقم بما لا يليق، ما عطلت الجلسات، ولكن لا يمكن السكوت عن إضافة صفحتين في المضبطة، وأنا لم أكن أتصيد ولكن جاء ذلك في خطاب صاحب السمو وثبت في كلام رئيس السلطات إنه كان هناك عبث ومهاترات».

وتابع «وبخصوص أحمد النواف وإن كان لي رأيي فيه، ولكن قلت سأعطيه الفرصة الكاملة، ولو كنت متصيدا لوقعت على عدم التعاون».

وقال «أما القول إن مجلس 2023 هو أول من قدم خارطة تشريعية فغير صحيح، فأول خارطة قدمت في مجلس 2013 وأنشأنا لجنة الأولويات للتنسيق وهو المجلس الأعلى عددا من حيث عدد القوانين والأكثر جودة، وأنا أعلنت اعتراضي على خارطة 2023 لعدم وجود ملف الهوية الوطنية وإذا كان هناك مجلس جديد لابد أن تكون هناك خارطة تشريعية جديدة وتعاون ويكون على البر والتقوى وليس على العبث». وأكد الغانم تفاؤله بحكومة الشيخ د.محمد الصباح لأن العنصر الأساسي للطفرة تتمثل في الرئيسي التنفيذي للكيان والشيخ محمد إن أعيد تكليفه وهو ما أتوقعه وأتمناه سأكون متفائلا لأنني عملت معه وأعرف حرصه ودقته وطريقة أدائه ومتفائل أن ذلك سينعكس على الأداء، وهذا تفاؤل مبني على تجارب سابقة وتاريخ مشرف ومعرفة، وليس شيكا يقدم وأي رئيس وزراء لابد أن يعطى الفرصة.

وعن رئاسة المجلس، قال الغانم «أنا مرشح عن الدائرة الثانية ومتى ما حظيت بهذا الشرف ولا يوجد شيء محرم والترشح للرئاسة حق لكل نائب وأتشرف أن أكون خادما للكويتيين سواء كنت على المنصة أو كراسي النواب».

من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالمحسن علي أكبر «نحن مقبلون على مرحلة حاسمة لتشكيل مجلس أمة جديد، وللأسف لا يوجد مجلس أكمل دورته خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى الإحباط وتعطيل مصالح المواطنين».

وأضاف «مجلس 2023 شكل كتلة كبيرة ولكن هناك 18 نائبا قفزوا من قارب الشعب إلى قارب الحكومة عندما وافقوا على تأجيل زيادة غلاء المعيشية ونحن نعاني من زيادة التضخم ونزول قيمة الدينار الشرائية».

من ناحيته، قال مرشح الدائرة الرابعة خليفة محمد الخليفة «تقدمت بأوراق ترشحي، وأتوجه إلى أبناء الكويت، مدفوعا بإدراك تحدياتنا، ورغبة ملحة بالإصلاح والإنجاز وإنهاء حالة عدم الاستقرار، وسعيا لحاضر أفضل لشعبنا ومستقبل مزدهر لأجيالنا، ‏وحتى لا يعاد التاريخ الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من فوضى».

وقال مرشح الدائرة الرابعة فواز الجدعي: تقدمت للتو بأوراق ترشحي ممثلا عن الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة والتي ستكون في شهر الخير والطاعة، والتي سيحرص أهل الكويت خلالها على إيصال مجموعة اصلاحية تنتشل البلد من هذا الركود وتعطل التنمية والضغط الاقتصادي على اهل الكويت.

وأضاف الجدعي، في تصريح صحافي عقب تقدمه بأوراق ترشحه إلى إدارة شؤون الانتخابات أمس للمرة الثالثة: ألتقي بالجمهور خلال سنة ونصف، ولو كانت الحكومة تهتم برؤى الناخبين لكان لقاؤنا بعد 12 سنة.

وذكر الجدعي «اطلعت على برامج المرشحين الذين يعلمون أن الحل بسبب كلمة قالها عضو في البرلمان حتى صارت انتخاباتنا في رمضان».

وقال «الناس تعرف المفهوم الذي يمارسه وزير الداخلية، فهو يمارس نفسا عسكريا حتى منعنا من الانتصار لأهل غزة، كما أن الموضوع لم يقف عند هذا الحد بل طال الضباط الذين كانوا ينتظرون فرحة تخرجهم التي تم وأدها».

وأوضح أن «أهل الكويت يحكمهم دستور، وهو عقد اجتماعي لا ينبغي هدمه بنفس إقصائي بشكل حديث حتى جاء البعض يعلم البعض أبجديات الصحافة».

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.