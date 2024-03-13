219 مرشحا حصيلة 9 أيام من التسجيل للانتخابات واليوم العاشر والأخير



ماضي إبراهيم الخميس: ارتفاع الأسعار ونسب التضخم أرهقت كاهل الأسر الكويتية

محمد الماجدي: أدعو الناخبين وممثلي الأمة لأن يضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم

بندر المطيري: ضرورة التعاون بين السلطتين لإقرار التشريعات التي تعود بالنفع على البلد

عبدالله الهندال: ترشحت من أجل محاربة الفساد وأتعهد بتحقيق واقع نرتضي عيشه

سعود الحريجي: وضع البلد والمواطن أصبح لا يرضي أحداً والكويت تأخرت عن الدول المجاورة

عسكر العنزي: خدمة الوطن والمواطنين وتلبية احتياجاتهم على رأس أولوياتي محمد المطير: أحث الشعب الكويتي على المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية



سلطان العبدان ـ فرحان الشمري

تقدم 17 مرشحا ومرشحة أمس إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في 4 أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام التسعة الأولى من الترشح 219 مرشحا من بينهم 212 مرشحا من الذكور، و7 مرشحات، وقام مرشحان اثنان بالتنازل من السباق الانتخابي.

وتقدم في اليوم التاسع 3 مرشحين في الدائرة الثانية، فيما تقدم مرشحان في الدائرة الثالثة فيما ترشح 12 مرشحا في الدائرة الخامسة من بينهم سيدة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم التاسع نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد براك المطير، والنائب عسكر العنزي، وسعود الحريجي، وقد أدلى بعض المرشحين بتصريحات صحافية وجاءت على النحو التالي:

قال نائب رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد براك المطير «أحث الشعب الكويتي على المشاركة في هذه الانتخابات، والشعب أصبح يرى الفساد بعينه في الطرق والشوارع المكسورة والمتهالكة».

وطالب المطير الشعب الكويتي بالمشاركة الفعالة في هذه الانتخابات، مستطردا «لنجعل الفاسدين هم من يملون وليس نحن، لذلك المشاركة في انتخابات «أمة 2024» مهمة جدا، وأتمنى أن يكون الشعب الكويتي كله مفاتيح انتخابية للإصلاحيين».

من ناحيته، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي «قدمت قبل قليل أوراقي مرشحا عن الدائرة الرابعة، وأؤكد أن الأولوية الأولى بالنسبة لي خدمة الوطن والمواطنين».

وأوضح أن «المجلس المبطل 2022 به شوائب كثيرة وطعن فيه، وأنا أحد الطاعنين، وهناك أخطاء في العملية الانتخابية برمتها وأبطل، أما مجلس 2023 الذي تم حله، لا أستطيع تقييمه، ولكنه لم يقدم الكثير للمواطنين ولم يقدم مكتسبات تخص الناس».

وأضاف «أن الخارطة التشريعية التي قدمت في مجلس 2023 طبق منها بعض القوانين أو لم يطبق، لكن نحن مع أي تشريع يخدم المواطن»، مناشدا رئيس الوزراء إقرار قوانين القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة، متمنيا التحقق من الشائعات التي تطلق هنا وهناك هذه الأيام.

وذكر أنه في مجلس 2016 صوت برفض إسقاط عضوية د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي «واتشرف بأنني وقفت معهما وهما يستحقان ويستاهلون».

بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة ماضي إبراهيم الخميس «نعيش حالة من عدم الاستقرار في الشارع السياسي وذلك انعكس على أداء البرلمان، حيث إن هذه رابع انتخابات خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي يودي إلى الإضرار بمصالح المواطن، وفي المقابل نجد أن أولوية المواطن اليوم أصبحت إصلاح الطرق».

وأضاف الخميس «نسبة التضخم وارتفاع الأسعار أصبحت ترهق كاهل الأسر الكويتية، وعلى الحكومة القادمة تقديم مشروع وطني إصلاحي شامل وبرنامج عمل قابل للتنفيذ، على أن يكون هناك تعاون لصالح الوطن والمواطن، وعلى الشعب الكويتي تغيير المشهد السياسي والدفع برجال على قدر كبير من المسؤولية والكفاءة».

من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة محمد الماجدي «أوجه رسالة إلى وسائل الإعلام أن عليكم تسليط الأضواء على الأمور المهمة والتي تعود بالنفع على المواطنين والتركيز على القضايا ذات البعد الشعبي».

وأضاف الماجدي «ما نعيشه الآن قضايا شخصية يثيرها أشخاص لمصالحهم وليس من أجل الوطن، وأنا أدعو الناخب وممثلي مجلس الأمة 2024 الذين سيختارهم الشعب أن يضعوا الكويت نصب أعينهم، وهناك أقطاب يثيرون الصراعات وهم لا يعنوننا، وأيضا لا يعنينا من هو رئيس مجلس الأمة، وسأقف مع راية الحق، وسأتصدى لأي راية تقف ضد الكويت».

من ناحيته، قال مرشح الدائرة الثانية بندر عواض المطيري «بعد استشارة أهالي الدائرة تقدمنا للترشح، والبلد يستحق منا الكثير ونسأل الله أن نكون ممن يحفظ الأمانة».

وأضاف «من المؤسف ما نراه في البلد من تطاحن، وصاحب السمو طلب من الناخبين أكثر من مرة حسن الاختيار، وأنا أدعو رئيس الوزراء إلى التعاون بين السلطتين وإقرار التشريعات التي تعود بالنفع على البلاد والعباد».

من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله الهندال «تمسكا بما تبقى من الفرص التي قد لا تتاح مجددا، ومن أجل محاربة تفشي الفساد ترشحت للمرة الثالثة وبتجرد تام من الاعتبارات المجزئة للوطن وأتعهد أمام الله وأمامكم بتحقيق واقع نرتضي عيشه».

وقال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق سعود نشمي الحريجي «عدنا والعود أحمد، فوضع البلد ووضع المواطن ليس بالشكل المرضي لدرجة أن الكويت لم تتساوى مع الدول المجاورة».

وقال «ما يحز في النفس أننا لم نر شيئا من المجالس التي مضت ينفع المواطن، وسمو الأمير تكلم مباشرة عن ذلك ونحن نشعر بذلك، نسمع جعجعة ولا نرى طحينا هذا هو حال المجالس الماضية».

وأضاف «أبسط القضايا وهي الطرق لم تتم معالجتها وإصلاح الطرق تم بعد حل مجلس، اذا أين المشكلة؟».

من ناحيتها، قالت مرشحة الدائرة الرابعة نوال أبا الخيل «من منطلق الوطنية والإحساس بالشعب ومعاناتهم ترشحت، إذ إنني أعيش بينهم، واعتبر نفسي من الطبقة الكادحة وليس من المتوسطة».

وأضافت «يعاني المواطنون من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتفاقم لدرجة أن هناك مواطنين أصيبوا بالاكتئاب بسبب نتيجة الظروف المادية».

وأكدت أن أولوياتها هم المواطنون، ولا أريد ان أكون عضوا في قاعة عبدالله السالم «سايلنت».

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 الجاري.