3 3 مليارات دينار حركها المودعون في شهر



الودائع ذات الفوائد لغاية 2% تقلصت بـ 2.7 مليار دينار إلى 6.9 مليارات في يناير 3.3 مليارات دينار استقطبتها ودائع بفوائد أكبر من 3.5% حتى 5% خلال شهر واحد

علي إبراهيمكشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن المودعين حركوا ودائع قيمتها 3.34 مليارات دينار خلال شهر يناير الماضي، ليبلغ إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين في الجهاز المصرفي 37.6 مليار دينار.وتظهر أرقام ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار الكويتي للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت)، أن الودائع ذات الفوائد أكبر من 3.5% حتى 5% شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال يناير الماضي بعدما استقطبت نحو 3.3 مليارات دينار إلى أرصدتها فيما سجلت الودائع لغاية 2% أكبر قيمة تراجع في أرصدتها بواقع 2.7 مليار دينار.ولجهة الودائع التي شهدت زيادة في قيمتها خلال شهر يناير الماضي تأتي على رأسها الودائع ذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5% والتي زادت بنسبة 33.6% بما قيمته 1.82 مليار دينار في شهر واحد لتصل بنهاية يناير الماضي إلى 7.25 مليارات دينار مقارنة مع 5.42 مليارات دينار في شهر ديسمبر، وحل ثانيا الودائع ذات الفوائد أكبر من 4.5 حتى 5% والتي ارتفعت بنسبة 23.7% بما قيمته 1.18 مليار دينار لتصل إلى 6.17 مليارات دينار نهاية يناير المنصرم مقارنة مع 4.99 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.وجاء ثالثا الودائع ذات الفوائد أكبر من 3.5% حتى 4% والتي ارتفعت بنسبة 6.5% بما قيمته 321.5 مليون دينار لتصل إلى 5.2 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 4.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.ورابعا جاءت الودائع ذات الفوائد أكبر من 3% حتى 3.5% والتي ارتفعت بنسبة 8.6% بما قيمته 9.8 ملايين دينار لتصل إلى 123.2 مليون دينار بنهاية يناير 2024 مقارنة مع 113.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي، وحلت خامسا الودائع ذات الفوائد أكبر من 2% حتى 2.5% والتي ارتفعت بنسبة 5.14% بما قيمته 1.8 مليون دينار لتصل إلى 36.8 مليون دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 35 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023.ودائع تراجعت قيمتهاوعلى صعيد الودائع التي تشهد تحويل أموالها إلى شرائح أعلى أو حان أجل استحقاقها، جاءت الودائع ذات الفوائد لغاية 2% في الصدارة إذ تراجعت قيمتها بنسبة 28% بما قيمته 2.7 مليارات دينار لتصل إلى 6.9 مليارات دينار بنهاية يناير مقارنة مع 9.63 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.وجاءت في المرتبة الثانية الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 5 حتى 5.5% والتي شهدت تراجعا في قيمتها بنسبة 16.6% بما قيمته 315.4 مليون دينار لتصل إلى مستوى 1.58 مليار دينار بنهاية يناير 2024 مقارنة مع 1.89 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.وحلت ثالثة الودائع ذات الفوائد أكبر من 5.5 حتى 6% والتي انخفضت بـ 36.9% بما قيمته 190.3 مليون دينار لتصل إلى 324.6 مليون دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 514.9 مليون دينار في ديسمبر 2023.وجاءت رابعا الودائع تحت الطلب والتي شهدت سحب نحو 130.6 مليون دينار تشكل ما نسبته 1.3% من قيمتها في ديسمبر الماضي لتنخفض من 100 مليار دينار إلى 9.87 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي.وفي المرتبة الخامسة جاءت الودائع ذات الفوائد أكبر من 2.5 حتى 3% والتي شهدت تراجعا بنسبة 50.89% بما قيمته 85.5 مليون دينار لتصل إلى 82.5 مليون دينار في نهاية يناير مقارنة مع 168 مليون دينار بنهاية 2023.وسادسا جاءت الودائع ذات الفوائد أكبر من 6% والتي شهدت تراجعا بنسبة 16.7% بما قيمته 6.1 ملايين دينار لتصل إلى 30.4 مليون دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 36.5% بنهاية ديسمبر 2023.