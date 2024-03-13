35 7 ألف براءة اختراع في الكويت خلال 2023



316 اعتراضاً على قبول تسجيل علامة تجارية بلغت قيمة رسومها الإجمالية 27.7 ألف دينار 12.3 ألف طلب لنشر العلامة التجارية والملكية الفكرية في 2023 برسوم 437.8 ألف دينار

طارق عرابيأودعت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بوزارة التجارة والصناعة نحو 35.7 ألف براءة اختراع لأفراد وشركات خلال العام 2023، وذلك من إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الإدارة خلال العام 2023 والتي بلغ عددها نحو 61.6 ألف معاملة، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها مقابل هذه المعاملات نحو 5.8 ملايين دينار.وكشفت الإحصائية التي حصلت عليها «الأنباء» أن الإدارة تلقت خلال العام 2023 نحو 35.7 ألف طلب لإيداع براءة الاختراع وتسجيل العلامة التجارية ونشرها، بلغت رسومها الإجمالية نحو 3.45 ملايين دينار، فيما قامت بتسجيل 13.2 ألف علامة تجارية بلغت رسومها الإجمالية 597.3 ألف دينار، ونشر 11.8 ألف علامة تجارية بلغت رسومها الإجمالية 295.8 ألف دينار، وتسجيل وإصدار شهادات لعدد 10.6 آلاف علامة تجارية برسوم إجمالية بلغت 255.6 ألف دينار، فيما تلقت الإدارة 5 طلبات تسجيل علامة جماعية بلغت رسومها الإجمالية 475 دينار.وعلى صعيد طلبات تجديد العلامة التجارية خلال الأشهر الست الأخيرة من تاريخ انتهاء الحماية أو السنة الأخيرة من مدة الحماية، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي أنجزتها الإدارة خلال العام الماضي 6346 معاملة بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 مليون دينار.وفيما يتعلق بالتأشيرات التي أنجزتها الإدارة خلال 2023، فقد بلغ عددها الإجمالي 6467 معاملة بلغت قيمة رسومها الإجمالية 221 ألف دينار، حيث شملت هذه التأشيرات معاملات تغيير عنوان مالك العلامة، تغيير اسم مالك العلامة، نقل ملكية العلامة التجارية، تغيير اسم وعنوان مالك العلامة أو الوكيل، تغيير اسم وكيل التسجيل، فحص مبدئي عن العلامة التجارية، تعديل في شكل العلامة التجارية، التأشير بالترخيص باستعمال علامة تجارية، طلب شطب جزء من السلع والخدمات وطلب شطب تسجيل علامة من المالك.طلبات الاعتراضوأظهرت الإحصائية نفسها تلقي الإدارة 316 اعتراضا على قبول تسجيل علامة تجارية بلغت قيمة رسومها الإجمالية 27.7 ألف دينار، توزعت ما بين 270 طلبا للاعتراض على قبول تسجيل علامة تجارية و46 طلبا لتحديد جلسة لسماع الأقوال.طلبات النشرأما فيما يتعلق بطلبات نشر العلامة التجارية والملكية الفكرية، فقد بلغ عددها الإجمالي خلال العام 2023 نحو 12.3 ألف طلب برسوم إجمالية بلغت 437.8 ألف دينار، حيث توزعت هذه الطلبات ما بين 6347 طلبا لنشر التجديد للعلامة التجارية، و1634 طلبا لنشر نقل ملكية العلامة التجارية، و48 طلبا لنشر تعديل شكل العلامة التجارية، و3852 طلبا لنشر تعديل اسم أو عنوان مالك العلامة أو الوكيل، و265 طلبا لنشر الترخيص، و4 طلبات نشر علامة جماعية وعلامات مراقبة أو علامات هيئات النفع العام أو المؤسسات المهنية، و176 طلبا لنشر الطلب بعد شطب جزء من السلع والخدمات.سجل الوكلاءعلى الصعيد ذاته، بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الإدارة على سجل الوكلاء خلال العام الماضي نحو 26 طلبا بلغت رسومها الإجمالية 3640 دينارا، حيث تلقت الإدارة 8 طلبات قيد وكيل تسجيل علامة تجارية في سجل الوكلاء، و18 طلبا تجديد القيد في سجل الوكلاء.التظلماتأما بخصوص التظلمات التي تلقتها الإدارة خلال العام الماضي فقد بلغ عددها الإجمالي 117 طلبا للتظلم من قرار رفض تسجيل علامة تجارية أو تعليقه على شرط، برسوم إجمالية بلغت 5265 ألف دينار.المستخرجاتوأخيرا، أظهرت الإحصائية أن إجمالي عدد المستخرجات التي أنجزتها الإدارة طوال العالم بلغ 250 مستخرجا للحصول على صورة طبق الأصل أو بدل فاقد من شهادة التسجيل بلغت رسومها الإجمالية 11.2 ألف دينار.