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39 8 مليون دينار سيولة البورصة بأولى جلسات رمضان

3/13/2024 4:12:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
استقبلت بورصة الكويت أولى جلسات شهر رمضان على تباين في أداء مؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول جراء عمليات شراء انتقائية خاصة على اسهم ضمن المجموعة المصرفية وأخرى قيادية، في المقابل شهد مؤشر السوق الرئيسي عمليات تصريف محدودة بهدف جني الأرباح أدت إلى انخفاض المؤشر الذي يضم أغلب الشركات المدرجة بالسوق.
وشهدت السيولة في أول جلسات رمضان ارتفاعا مقارنة مع جلسة أمس الاعتيادية، وذلك بنسبة 1.5% ببلوغها مستوى 39.8 مليون دينار، مقارنة مع 39.2 مليون دينار في جلسة افتتاح الأسبوع أول من أمس.
وتعتبر سيولة أمس أعلى بنسبة 22.5% مقارنة مع جلسة افتتاح شهر رمضان الماضي والتي سجلت 32.5 مليون دينار، وكان لافتا تركز السيولة أمس حول الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم بيتك الذي بلغت قيمة تداولاته 7.4 ملايين دينار، تلاه سهم الخليج بقيمة تداولات بلغت 4.2 ملايين دينار، تلاه سهم اجيليتي بـ 2.8 ملايين دينار، ثم سهم الوطني بتداولات قيمتها 2.2 مليون دينار، ثم سهم عقارات الكويت بـ 1.6 مليون دينار.
وحظي السوق الأول بـ 80.4% من إجمالي السيولة أمس بنحو 32 مليون دينار، فيما استقبلت اسهم السوق الرئيسي 19.6% من السيولة بواقع 7.8 ملايين دينار.
وأظهر رصدا أعدته «الأنباء» مستويات السيولة في الجلسة الافتتاحية لشهر رمضان خلال آخر 5 سنوات والتي جاءت كالتالي:
٭ بلغت السيولة في أولى جلسات رمضان عام 2020 لتصل إلى 24.3 مليون دينار.
٭ ارتفعت في الجلسة الافتتاحية لرمضان عام 2021 لتصل إلى 37.9 مليون دينار.
٭ قفزت السيولة في أول جلسات رمضان عام 2022 نحو 48.4 مليون دينار.
٭ ثم انخفضت في أول جلسات رمضان عام 2023 إلى 32.5 مليون دينار.
٭ ارتفعت مجددا في افتتاحية رمضان 2024 إلى 39.8 مليون دينار.
ومع الإقبال الشرائي على اسهم السوق الأول، حققت القيمة السوقية مكاسب أمس بنسبة 0.1% بإضافة 44 مليون دينار للمكاسب السابقة ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 43.803 مليار دينار مقارنة مع 43.759 مليار دينار بجلسة الأحد الماضي.
وسجلت أحجام التداول تراجعا بنسبة 24% بكميات اسهم متداولة أمس تقدر بـ 134 مليون سهم مقارنة مع 176 مليون سهم أول من أمس، وقاد السوق أمس 6 قطاعات ارتفعت مؤشراتها الوزنية، تصدرها قطاع العقار بـ 1.37%، تلاه قطاع التكنولوجيا بـ 1.13%، وسجل قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.26%.
وأنهت الجلسة تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% مضيفا 18.7 نقطة ليصل إلى 8159 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% بخسارته 33.5 نقطة ليصل إلى 6081 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.10% بمكاسب 7.4 نقاط ليصل إلى 7440 نقطة.

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