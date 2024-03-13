7 3 ملايين دينار الأرباح التشغيلية لـ وربة للتأمين

MENAFN - Al-Anbaa) اعتمد مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين البيانات المالية الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023، والذي حققت خلالها صافي أرباح تشغيلية بلغت قيمتها 7.3 ملايين دينار.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 10% أرباحا نقدية و2% أسهم منحة من أسهم الخزينة بواقع 2 سهم لكل 100 سهم لمساهمي الشركة وشركاء النجاح الذين دعموا مجلس إدارة الشركة بثقتهم في خططه الاستراتيجية والتشغيلية للشركة، والتي تمثلت في النتائج الإيجابية المتميزة التي حققتها الشركة، مؤكدا استمرارهم على العهد في استمرار رفعة ونجاح الشركة وازدهارها ونمائها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وفي هذا الصدد، أثنى رئيس مجلس إدارة الشركة، أنورجواد بوخمسين على الدور المبذول والذي تجلت آثاره على البيانات المالية الختامية إذ شهدت السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 طفرات على عدة أصعدة كما يلي: 1 ـ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 ملايين دينار، عن طريق إصدار أسهم منحة لمساهمي الشركة بنسبة 41.16%، الأمر الذي يسهم في تعزيز قوة المركز المالي للشركة وكفاية رأس المال.

2 ـ ترقية التصنيف الائتماني للشركة من BBB إلى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة والذي يعكس مدى قوة الملاءة المالية للشركة وقوة مركزها المالي وزيادة محفظتها الائتمانية وأرباحها التشغيلية.

3 ـ زيادة صافي الأرباح التشغيلية من 5.8 ملايين دينار في العام المالي المنتهي في 2022 إلى 7.3 ملايين دينار في العام المالي المنتهي في 2023 بزيادة قدرها 25.79% عن العام السابق.

4 ـ زيادة صافي الأرباح الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 4.9 ملايين دينار إلى 7.09 ملايين دينار بنسبة 45.8% عن العام السابق.

5 ـ زيادة ربحية السهم من 20.03 فلسا في نهاية العام المالي 2022 إلى 29.44 فلسا في نهاية العام المالي 2023.

وأثنى بوخمسين على الدور المحوري المهم لوحدة تنظيم التأمين، والتي استطاعت في وقت وجيز السيطرة والتحكم في صناعة التأمين في الكويت، لاستعادة مكانته التاريخية وتنظيم أعماله وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وتوجه بالشكر إلى كافة الجهات الرقابية بالكويت على الجهد المبذول لتوفير بيئة عمل احترافية للأعمال، وعلى رأسهم هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، وكذلك كافة أجهزة وهيئات دولة الكويت، وأكد تكاتف وتضافر جهود الجميع سواء الهيئات والمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص على تحقيق رؤية الكويت 2035، لرفعة وازدهار وطننا الحبيب الكويت.