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Atv.. ((طب وتخيّر)) في رمضان

3/13/2024 4:12:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير التنفيذي لقناة atv العدالة الزميل أحمد الفضلي ان الدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان الجاري والتي انطلقت أمس الأول تحت شعارها السنوي «طب وتخير» شملت العديد من المسلسلات التلفزيونية لنجوم رمضان وكذلك البرامج المنوعة والمسابقات الخاصة والدينية، مشيرا إلى أن ما يميز الدورة الرمضانية هو استقطاب مجموعة من الاسماء البارزة في البرامج المنوعة والحوارية الفنية وحتى برامج المسابقات، ومنها برنامج«صحتك في رمضان» وهو طبي يحتوي على رسائل توعوية صحية من تقديم نخبة من أمهر الأطباء بمستشفى السيف.
وأوضح الفضلي أن الدورة الحالية تضمنت بجانب البرامج عرض ٤ مسلسلات مهمة وهي كالتالي:


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