Wednesday, 13 March 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


Ooredoo Business راع بلاتيني لمؤتمر كلية التربية للتحول الرقمي بالتعليم

3/13/2024 4:12:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأكيدا على التزامها بتنمية وتطوير قطاع التعليم، قدمت رائدة قطاع الاتصالات والاسم الأول في مجال الابتكار الرقمي في الكويت، شركة Ooredoo business، دعمها إقامة أول مؤتمر لكلية التربية بجامعة الكويت يناقش مجالات التحول الرقمي في البلاد، مساهمة بدورها الراعي البلاتيني لفعالياته، بعنوان «التحول الرقمي في التعليم بالكويت - نظرة إلى المستقبل».

وقد استضافت جامعة الكويت مؤتمر التحول الرقمي الأول لكلية التربية، في مركز المؤتمرات الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية، والذي حضره مجموعة من الأكاديميين ورؤساء الأقسام، مع عدد من الخبراء وقادة الفكر من مجالات مختلفة.

من ناحيتها، قدمت Ooredoo business دعمها للمؤتمر، لتتخلله سلسلة من الأنشطة والفعاليات التثقيفية المهمة، والتي تضمنت ورش عمل وأوراقا علمية وحلقات نقاشية بحثت أهم ركائز النهضة التعليمية الرقمية ومستجداتها.
كما جاءت رعاية Ooredoo business البلاتينية للمؤتمر، بمشاركة أعضاء من فريق الشركة، لتقديم فقرات أضاءت بشكل عام على رؤية Ooredoo التنموية لقطاع التعليم، ودورها المحوري بين قادة صناعة الاتصالات في الكويت في تأسيس وانطلاق رحلة التحول الرقمي، واستمرارها بدفع سلسلة الإنجازات والنجاحات التي شهدتها البلاد في تبني التحول الرقمي ودمجه وتكامله مع أجهزة الدولة، بما فيها قطاع التعليم.

كذلك، ركزت الشركة ضمن مشاركتها، على أهمية مواكبة وتبني التكنولوجيا الرقمية الحديثة في العملية التعليمية والتنمية الثقافية، لتمكين وإعداد الشباب المحلي لمستقبل ستسود فيه ابتكارات تكنولوجية رقمية بمستويات عالمية.

من جانب آخر، سلط أعضاء فريق Ooredoo business الضوء ضمن جلسة حوارية على النهج الاستراتيجي المتكامل الذي تتبعه الشركة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، وأثره الإيجابي والأوسع على تمكين المجتمع وتطوير عالمه، فيما يتعلق بالمشهد التعليمي في الكويت، واستمرار الشركة بدعم المبادرات والحملات الموجهة لتنمية مجالات التعليم في الكويت.

MENAFN13032024000130011022ID1107970450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث