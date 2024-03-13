Ooredoo Business راع بلاتيني لمؤتمر كلية التربية للتحول الرقمي بالتعليم

MENAFN - Al-Anbaa) تأكيدا على التزامها بتنمية وتطوير قطاع التعليم، قدمت رائدة قطاع الاتصالات والاسم الأول في مجال الابتكار الرقمي في الكويت، شركة Ooredoo business، دعمها إقامة أول مؤتمر لكلية التربية بجامعة الكويت يناقش مجالات التحول الرقمي في البلاد، مساهمة بدورها الراعي البلاتيني لفعالياته، بعنوان «التحول الرقمي في التعليم بالكويت - نظرة إلى المستقبل».

وقد استضافت جامعة الكويت مؤتمر التحول الرقمي الأول لكلية التربية، في مركز المؤتمرات الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية، والذي حضره مجموعة من الأكاديميين ورؤساء الأقسام، مع عدد من الخبراء وقادة الفكر من مجالات مختلفة.

من ناحيتها، قدمت Ooredoo business دعمها للمؤتمر، لتتخلله سلسلة من الأنشطة والفعاليات التثقيفية المهمة، والتي تضمنت ورش عمل وأوراقا علمية وحلقات نقاشية بحثت أهم ركائز النهضة التعليمية الرقمية ومستجداتها.

كما جاءت رعاية Ooredoo business البلاتينية للمؤتمر، بمشاركة أعضاء من فريق الشركة، لتقديم فقرات أضاءت بشكل عام على رؤية Ooredoo التنموية لقطاع التعليم، ودورها المحوري بين قادة صناعة الاتصالات في الكويت في تأسيس وانطلاق رحلة التحول الرقمي، واستمرارها بدفع سلسلة الإنجازات والنجاحات التي شهدتها البلاد في تبني التحول الرقمي ودمجه وتكامله مع أجهزة الدولة، بما فيها قطاع التعليم.

كذلك، ركزت الشركة ضمن مشاركتها، على أهمية مواكبة وتبني التكنولوجيا الرقمية الحديثة في العملية التعليمية والتنمية الثقافية، لتمكين وإعداد الشباب المحلي لمستقبل ستسود فيه ابتكارات تكنولوجية رقمية بمستويات عالمية.

من جانب آخر، سلط أعضاء فريق Ooredoo business الضوء ضمن جلسة حوارية على النهج الاستراتيجي المتكامل الذي تتبعه الشركة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، وأثره الإيجابي والأوسع على تمكين المجتمع وتطوير عالمه، فيما يتعلق بالمشهد التعليمي في الكويت، واستمرار الشركة بدعم المبادرات والحملات الموجهة لتنمية مجالات التعليم في الكويت.