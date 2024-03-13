اتفاق تعاون مشترك بين الجامعة الأمريكية الدولية والأبحاث

القطان: AIU تصب تركيزها على تطوير الأبحاث بما يتناسب مع رؤية «كويت جديدة 2035»



آلاء خليفة

وقّعت الجامعة الأمريكية الدولية اتفاقية تعاون مشترك في المجال البحثي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، وذلك بهدف تعزيز أواصر وأطر التعاون المشترك في مجال الأبحاث التي تعود بالفائدة على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وعلى المجتمع ككل.

وقد وقع الاتفاقية من جانب الجامعة الأمريكية الدولية عضو مجلس الأمناء د.نائل العوضي، ومن جانب معهد الكويت للأبحاث العلمية مديره العام بالتكليف د.مشعان العتيبي بحضور نائب رئيس الجامعة الأمريكية الدولية للأبحاث د.محمد القطان ومدير إدارة الشؤون العامة والإدارية بالجامعة الأمريكية الدولية بدر الناصر وعدد من قيادات المعهد.

وأوضح عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) د.نائل العوضي، أن توقيع الجامعة لاتفاقية تعاون بحثي مشتركا مع معهد الكويت للأبحاث العلمية يعد أمرا جيدا للغاية وسيحقق نتائج مثمرة لاسميا ان المعهد يعتبر أحد صروح البحث العلمي في دولة الكويت.

وأشار العوضي إلى ان الجامعة تسعى دوما لتحقيق التقدم والتطور في كل المجالات ومن ضمنها بالتأكيد المجال البحثي، مؤكدا ان توقيع الاتفاقية مع المعهد سيسهم في الاستفادة من خبرة المعهد في مجال الأبحاث من خلال استخدام مراكز البحث العلمي التي يملكها المعهد.

وتابع العوضي ان الجامعة الأمريكية الدولية تتطلع دوما إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع كل الجهات الحكومية والخاصة في الكويت بما يحقق التطور المنشود، وبما ينعكس بآثاره الإيجابية على دولة الكويت والمواطن الكويتي.

وأشار العوضي إلى انه سيتم تشكيل فريق متخصص لتفعيل بنود الاتفاقية وان ترى النور على أرض الواقع.

بدوره، قال نائب رئيس الجامعة الأمريكية الدولية للأبحاث د.محمد القطان ان الجامعة دخلت في منحنى الأبحاث العلمية للمشاركة في رؤية الكويت 2035 بما يتناسب مع الأبحاث، لافتا إلى أن الجامعة لديها هدف يتمحور حول الدخول في الأبحاث العلمية المتعمقة بما يسهم في تطوير وتقدم دولة الكويت وبما يخدم رؤية الحكومة بشكل عام المتجهة نحو التطوير.

وذكر القطان ان الجامعة الأمريكية الدولية على قناعة تامة بأن الأبحاث العلمية هي «رقم واحد» في البلد، موضحا أن هذه الاتفاقية تعد الأولى التي توقعها الجامعة بخصوص الأبحاث داخل دولة الكويت مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، والذي يعد أعرق جهة بحثية في الكويت، ويعتبر الجهة الأساسية التي تقوم بتوجيه الأبحاث.

وأفاد القطان بأن الجامعة ستركز الفترة المقبلة على تفعيل بنود الاتفاقية، موضحا أن الجامعة كذلك ستقوم بعمل أبحاث مشتركة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.

من جانبه، أعرب مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف د.مشعان العتيبي: ان من دواعي الفخر توقيع مثل تلك الاتفاقيات مع الجامعات التي تتشابه مجالاتها مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، موضحا ان التعاون الثنائي بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والجامعات سواء الحكومية او الخاصة سيكون له مردود إيجابي فيما يخص بناء القدرات لكلا الطرفين.

وذكر العتيبي ان معهد الكويت للأبحاث العلمي لديه الكثير من المرافق البحثية ولديه تاريخ بحثي وإمكانيات بحثية كبيرة، كما ان الجامعة الأمريكية الدولية تمتلك العديد من الخبرات العلمية والأكاديمية المتخصصة، مشيرا إلى ان التعاون الثنائي سيحقق بالتأكيد الصالح العام لجميع الأطراف.