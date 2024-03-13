إحباط تهريب 1188 زجاجة خمر في حاوية بميناء الشويخ

إحباط تهريب 1188 زجاجة خمر في حاوية بميناء الشويخ
التاريخ
3/13/2024 4:12:36 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
تمكن رجال إدارة البحث والتحري الجمركي من الحيلولة دون ضخ كمية ضخمة من الخمور تقدر بـ 1188 زجاجة خمر في البلاد. وكان رجال إدارة البحث والتحري الجمركي اشتبهوا في حاوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية أخفيت الخمور فيها، فتم رصد الحاوية ومراقبتها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، والعثور على المضبوطات من الخمور. هذا وتم اخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال التحريات.
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