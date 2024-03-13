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إحباط تهريب 1188 زجاجة خمر في حاوية بميناء الشويخ

3/13/2024 4:12:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
تمكن رجال إدارة البحث والتحري الجمركي من الحيلولة دون ضخ كمية ضخمة من الخمور تقدر بـ 1188 زجاجة خمر في البلاد. وكان رجال إدارة البحث والتحري الجمركي اشتبهوا في حاوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية أخفيت الخمور فيها، فتم رصد الحاوية ومراقبتها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، والعثور على المضبوطات من الخمور. هذا وتم اخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال التحريات.

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