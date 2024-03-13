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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة والقيمة الرأسمالية عند 44 مليار دينار

3/13/2024 4:12:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت جماعيا في إغلاق جلسة تداولات أمس بعد عدة جلسات من التباين في أداء المؤشرات، لتصل القيمة الرأسمالية للسوق إلى 44 مليار دينار مع وصول حجم السيولة المتداولة لنحو 40.05 مليون دينار.
وجاء ارتفاع المؤشرات جماعيا بنهاية الجلسة مدفوعا بعمليات الشراء وبناء المراكز على شريحة واسعة من الأسهم المنتقاة وتحديدا في السوق الأول الذي يضم الأسهم القيادية بالبورصة.
وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 35.33 نقطة ليزيد 0.43% إلى 8195.32 نقطة وهي قمة جديدة يحققها السوق، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 30.42 نقطة ليزيد بنسبة 0.5% إلى 6112.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام 0.44% بعدما ارتفع بنحو 33.05 نقطة إلى 7473.55 نقطة.

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