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ارتفاع عدد متابعي حفل الأوسكار للعام الثالث على التوالي

3/13/2024 4:12:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد معدل المتابعة التلفزيونية لحفلة توزيع جوائز الأوسكار الأخير ارتفاعا للسنة الثالثة على التوالي، مع وصول عدد مشاهدي الحدث إلى 20 مليون شخص، لكنه يبقى أدنى بكثير من أعلى نسبة مشاهدة حققها الحفل السينمائي.
وأشارت الأرقام الأولية لعدد متابعي الحفل التي نشرتها قناة «ايه بي سي» الأميركية، إلى أن 19.5 مليون شخص تسمروا أمام شاشاتهم مساء الأحد لحضور أمسية المكافآت السينمائية.
ويشكل هذا المعدل تقريبا ضعف عدد متابعي الأوسكار خلال فترة كوفيد-19 حين شاهد الاحتفال 10.4 ملايين شخص، ولكن أقل بكثير من 40 مليون مشاهد حققها الحدث قبل عشر سنوات. وخلال الأعوام الأخيرة، تراجعت نسبة مشاهدة حفل الأوسكار في ظل المنافسة الجديدة من منصات البث التدفقي وشبكات التواصل الاجتماعي.
وهيمن «أوبنهايمر» لكريستوفر نولان على الحفل مع فوزه بسبع جوائز أبرزها أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج.

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