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استقبال حافل لأبطال العالم للزوراق السريعة 2023

3/13/2024 4:12:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحضور ممثل مدير عام الهيئة العامة للرياضة ضاري الظفيري، وأمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري وأمين السر العام المساعد محمود أبو القاسم، أقيمت مساء أمس الأول في قاعة التشريفات بمطار الكويت مراسم استقبال وفد المنتخب الكويتي للزوارق السريعة العائد من إمارة موناكو عقب استلام بطل‭ ‬العالم‭ ‬للزوارق‭ ‬السريعة‭ ‬بدر‭ ‬الدوسري ‬ومساعده‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬محمد‭ ‬العيسائي ‬كأس‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬للزوارق‭ ‬السريعة‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي أقيم بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للزوارق‭ ‬السريعة‭ ‬UIM‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الفجيرة‭ ‬وممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الزوارق‭ ‬السريعة‭ ‬والويك بورد‭ ‬والغوص‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬البحري‭ ‬علي‭ ‬الشمالي‭.

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