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استمرار حبس الخلية التونسية إلى 27 الجاري

3/13/2024 4:12:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
أمر قاضي التجديد باستمرار حبس عناصر الخلية التونسية لمدة أسبوعين على أن يعرضوا عليه مجددا في 27 مارس الجاري. جاء ذلك بعدما طلب دفاعهم إخلاء سبيلهم للعودة إلى بلادهم وذويهم، مدعيا أنهم قدموا إلى البلاد بغرض العمل في توصيل الطلبات.

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