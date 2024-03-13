استمرار حبس الخلية التونسية إلى 27 الجاري

استمرار حبس الخلية التونسية إلى 27 الجاري
التاريخ
3/13/2024 4:12:35 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
أمر قاضي التجديد باستمرار حبس عناصر الخلية التونسية لمدة أسبوعين على أن يعرضوا عليه مجددا في 27 مارس الجاري. جاء ذلك بعدما طلب دفاعهم إخلاء سبيلهم للعودة إلى بلادهم وذويهم، مدعيا أنهم قدموا إلى البلاد بغرض العمل في توصيل الطلبات.
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