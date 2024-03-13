إسرائيل تجدد دعوتها أمين عام الأمم المتحدة للاستقالة

(MENAFN
- Al-Anbaa) جددت إسرائيل مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للاستقالة من منصبه بسبب مواقفه من الحرب في غزة.
ودعا مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، غوتيريش للاستقالة، معتبرا أنه «لا يفعل شيئا سوى الكلام الفارغ والضغط على بلدنا لوقف الحرب».
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدعو فيها إسرائيل غوتيريش للاستقالة، بعد دعوته لوقف الحرب على قطاع غزة.
وكانت إسرائيل شنت هجوما حادا على الأمين العام في ديسمبر الماضي بعد وقت قصير من إعلان غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي نادرا ما تستخدم وتخوله «لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي حينها إن «فترة ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلم العالمي».
ووجه غوتيريش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.
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