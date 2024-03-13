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إسرائيل تجدد دعوتها أمين عام الأمم المتحدة للاستقالة

3/13/2024 4:12:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) جددت إسرائيل مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للاستقالة من منصبه بسبب مواقفه من الحرب في غزة.
ودعا مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، غوتيريش للاستقالة، معتبرا أنه «لا يفعل شيئا سوى الكلام الفارغ والضغط على بلدنا لوقف الحرب».
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدعو فيها إسرائيل غوتيريش للاستقالة، بعد دعوته لوقف الحرب على قطاع غزة.
وكانت إسرائيل شنت هجوما حادا على الأمين العام في ديسمبر الماضي بعد وقت قصير من إعلان غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي نادرا ما تستخدم وتخوله «لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي حينها إن «فترة ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلم العالمي».
ووجه غوتيريش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.

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