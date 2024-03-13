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الأمير وأسرة آل صباح استقبلوا جموع المهنئين بشهر رمضان

3/13/2024 4:12:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان أمس الأول جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من مواطنين ومقيمين، حيث جسد ذلك روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي الذي جبل على المحبة والمودة وروح الإخاء، متمنين أن تعود هذه المناسبة الفضيلة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.
وقد شكره سموه على هذا التواصل الأخوي وهذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه دوام الصحة والعافية، ويحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.


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