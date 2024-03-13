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الأنباء تنشر آلية عمل كنترول الثانوية العامة للفترة الدراسية الثانية

3/13/2024 4:12:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اعتمدت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع مواعيد والية عمل كنترول الصف الثاني عشر لامتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2023/ 2024م الذي سيبدأ العمل فيه الخميس 14 الجاري بقسميه العلمي والأدبي والمعهد الديني.
وحددت المطوع في نشرتها يوم 7 إبريل المقبل موعدا لإغلاق النقل بين المدارس والمناطق التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية بنظام سجل الطالب ويوم 8 من نفس الشهر سيتم إقفال التعديلات على البيانات الأساسية وإدخال أيام الغياب وحالات الشطب وترك الدراسة لطلبة الصف الثاني عشر بنظام سجل الطالب بالمدارس، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام حالات ترك الدراسة لطلبة الصف الثاني عشر للكنترول يوم الاربعاء الاول من مايو المقبل.
وذكرت أن يوم 5 مايو بدء اختبارات مواد خارج الجدول ورصد الدرجات في سجل الطالب ومن ثم سحب كشوفات الدرجات - الاعمال اليومية - العملي - اختبار مواد خارج الجدول لمراجعتها بالمدرسة، لافتة إلى انه سيتم يوم الثلاثاء 14 مايو رفع أرقام الجلوس لطلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة الخاص بالكنترول.
وحددت المطوع يوم 23 يونيو المقبل إصدار أرقام الجلوس لطلبة الدور الثاني، منوهة إلى أن امتحان مواد خارج الجدول لمادتي (القرآن الكريم - الدستور وحقوق الإنسان) لطلبة نظام المنازل سيكون موحد على مستوى الوزارة.
وشددت على ضرورة التأكد من إدخال درجات (الأعمال اليومية - العملي - امتحانات مواد خارج الجدول) بدقة متناهية والتدقيق عليها واعتمادها حسب التاريخ الموضح بالآلية لتلافي حالات التعديل بعد نقل البيانات للكنترول مشيرة إلى انه في حال عدم وجود أيا من شهادات الصفين العاشر والحادي عشر الموحد يجب إرفاق شهادة معادلة سواء كان الطالب دارسا خارج الكويت أو منقولا من التعليم الخاص (مدارس الأجنبية أو لديه شهادة نظام المقررات)، وفي حال دراسة الطالب بنظام المنازل ترفق الشهادة المطلوبة إضافتها.

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